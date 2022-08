Flamengo e Athletico-PR se encaram antes de decisão no mata-mata

O Flamengo encara o Athletico-PR neste domingo (14), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será marcado por escalações reservas, já que os rivais rubro-negros voltam a se encontrar na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil.

Antes desse encontro no mata-mata, porém, Flamengo e Athletico se encaram em seus melhores momentos na temporada. O time carioca venceu as últimas cinco partidas no Brasileirão e já esboça uma aproximação do topo. A equipe de Dorival Júnior começou a rodada na quinta colocação, com 36 pontos, a nove do líder Palmeiras.

Além disso, o Flamengo também se classificou com sobras para a semifinal da Libertadores. Com vitórias por 2 a 0 e 1 a 0 sobre o Corinthians, o Rubro-Negro se credenciou para encarar, agora, o Vélez Sarsfield.

Do outro lado, o Athletico está uma posição à frente no Brasileirão e tem dois pontos a mais. O time de Luiz Felipe Scolari venceu suas duas últimas partidas, contra São Paulo e Atlético-MG, e juntou isso ao bom momento da Libertadores.

No torneio continental, o Furacão chegou à semifinal após derrotar o Estudiantes, na Argentina, por 1 a 0. O próximo adversário será o Palmeiras.

Na Copa do Brasil, Flamengo e Athletico decidirão seu futuro na próxima quarta, na Arena da Baixada. Na partida de ida, no Maracanã, houve empate por 0 a 0. Quem passar desse confronto encara São Paulo ou América-MG.

Por causa dessa sequência desgastante de jogos, o Flamengo seguirá o plano de mandar a campo uma formação reserva no Brasileirão. A novidade para encarar o Athletico será o volante Thiago Maia, suspenso na Copa do Brasil.

Com informações da Folhapress