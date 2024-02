Meia retorna ao Costa Rica para temporada de 2024

Um conhecido rosto está de volta ao Costa Rica Esporte Clube. Trata-se do meia-atacante Victor Adame, de 24 anos, que retorna ao clube onde foi campeão sul-mato-grossense em 2021. Adame passou a última temporada atuando pelo Itabirito-MG, que competiu na primeira divisão do Campeonato Mineiro.

O clube anunciou oficialmente o retorno de Adame nas redes sociais, expressando votos de sucesso para a nova jornada. O jogador também compartilhou sua satisfação em voltar ao time e expressou otimismo quanto aos objetivos para o ano de 2024.

O anúncio acontece logo após a eliminação do Costa Rica na primeira fase da Copa do Brasil, com uma derrota para o América-RN por 2 a 1. Agora, o foco da equipe está voltado para o Campeonato Sul-Mato-Grossense e a Copa Verde, que acontecerão na próxima semana.

Victor Adame já teve passagens por diversos clubes, incluindo XV de Piracicaba-SP, Marília-SP, Patrocinense-MG, Desportivo Brasil-SP, São Caetano-SP e Matonense-SP. Sua experiência e habilidade certamente serão recursos valiosos para o Crec nesta temporada.

