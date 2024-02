Vacinação contra a dengue começa no sábado, em Corumbá

Após o recebimento de mais de 3.060 doses do imunizante contra a dengue, o município de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande, dará início a vacinação a partir deste sábado (24), para crianças de 10 e 11 anos, como preconizado pelo Ministério da Saúde, e sendo a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações.

A vacinação será disponibilizada em três locais, com horários distintos:

Das 8h às 18h: Centro de Saúde de Ladeira – Dr. Moysés dos Reis Amaral;

Das 8h às 11h: Conjunto Residencial Corumbella II, parte alta da cidade;

Das 8h às 13h: UBS Simone Flores, na rua José de Barros Maciel, esquina com a rua Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Guatós.

O esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre cada uma delas. As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses.

A distribuição das doses pelo Ministério da Saúde aos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses para a população-alvo conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

Ladário



O município de Ladário recebeu 724 doses, e a vacinação também será liberada amanhã (24). A imunização será ofertada na Policlínica, das 8h às 20h, assim que o município buscar as doses.

A Policlínica em Ladário fica na rua Comandante Souza Lobo, ao lado da Delegacia de Polícia Civil. Além da vacinação contra dengue, serão ofertadas vacinas de rotina, como influenza e covid-19.

100% do Estado

Com Corumbá e Ladário contempladas, o Estado fecha em 100% a cobertura de imunização contra a dengue. Com as 3.784 doses somadas das 69.570 doses, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde o total de 73.354 doses para crianças de 10 e 11 anos.

