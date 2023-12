Medalhistas paralímpicos de MS são convocados para Mundial

Ouro nas Paralimpíadas, dupla está em lista para campeonato de Paris

Os sul-mato-grossenses Yeltsin Jacques e Silvânia Costa estão na lista divulgada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) para o Mundial de Atletismo Paralímpico em Paris (FRA). O campeonato acontece entre os dias 8 a 17 de julho.

“Convocado para uma importante missão, representar com honra o nosso querido Brasil… Seguimos determinados rumo a Paris”, postou, em rede social, Yeltsin, dono de dois ouros na Paralimpíada de Tóquio 2020, obtidos nas provas de 5000 m, e 1500 m, ambas na categoria T11 (deficientes visuais).

De acordo com a lista do Comitê, Yeltsin faz parte do clube ADD-SP e tem como treinador Fabio Breda. Ao citar a capital francesa, o campo-grandense, de 31 anos, deixa claro que projeta defender os seus títulos em 2024, na próxima edição dos jogos.

Silvânia também se manifestou, por meio da internet. “Agora é oficial, Três Lagoas terá uma representante no Campeonato Mundial em Paris”, escreveu a três-lagoense, de 36 anos. Dona de dois ouros no salto em distância (Rio 2016 e Tóquio 2020), e uma prata no revezamento 4×100 feminino (Rio 2016), a três-lagoense treina no Iema, de São Caetano do Sul-SP.

No total, foram convocados 51 atletas e 11 atletas-guia para o Mundial de Paris (FRA), que será realizado entre os dias 8 a 17 de julho deste ano. A lista foi divulgada em live transmitida pelo canal do YouTube do CPB, na quarta-feira (31), com as presenças do vice- -presidente da entidade, Yohansson Nascimento, o chefe de missão Ricardo Melo e o coordenador da modalidade, João Paulo Cunha.

Mundial é o primeiro pós-Tóquio 2020

O Mundial é o primeiro após os Jogos de Tóquio 2020 e deve ser o maior evento paralímpico a ocorrer na capital francesa antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição será realizada no estádio Charlety, que já sediou etapas do Grand Prix da modalidade. O Mundial de Kobe (JAP), que aconteceria em 2021, foi adiado duas vezes, devido à pandemia e confirmado para o ano que vem, de 17 a 25 de maio.

Em Paris 2023, a seleção brasileira de atletismo contará com uma delegação maior do que em Dubai (EAU) 2019, quando o país contou com 43 convocados. Naquela ocasião, os brasileiros fizeram a melhor campanha da história do país na competição, na segunda colocação do quadro geral, com 39 medalhas no total: 14 de ouro, nove de prata e 16 de bronze. O desempenho superou o resultado da edição de Lyon 2013, que até então era a melhor performance nacional, com 16 ouros, 10 pratas e 14 bronzes, na terceira posição geral.

Segundo os critérios de convocação, a composição da delegação brasileira foi feita com base nos sete medalhistas de ouro nos Jogos de Tóquio 2020, nos 10 atletas que obtiveram o Índice A 2022 da modalidade, em competições homologadas pelo World Para Athletics (WPA), braço do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) e que rege o atletismo paralímpico mundial, e outros 34 competidores que ficaram ranqueados mundialmente nas quatro melhores colocações de suas respectivas classes. (com CPB)

