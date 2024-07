Mato Grosso do Sul marca presença nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris; conheça os atletas

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 terão expressiva representação de Mato Grosso do Sul, com atletas, técnica, árbitra e membros de estafe prontos para brilhar e ajudar o Time Brasil a conquistar medalhas na capital francesa. Confira abaixo os sul-mato-grossenses que vão entrar em ação na maior e mais esperada competição do planeta. Os Jogos Olímpicos acontecerão entre os dias 26 de julho a 11 de agosto. Já os paralímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro.

Olimpíadas

Rafael Silva – judô

Rafael Carlos da Silva, mais conhecido como “Baby”, é um dos grandes nomes do judô brasileiro e estará competindo em sua última Olimpíada. Nascido em Campo Grande, Rafael tem 37 anos de idade.

O judoca já conquistou duas medalhas de bronze olímpicas, além de várias outras em campeonatos mundiais e pan-americanos. Em Paris, Rafael enfrentará novamente o francês Teddy Riner, buscando uma revanche e a chance de encerrar sua carreira olímpica em grande estilo.

Rafael Girotto – canoagem

O sul-mato-grossense Rafael Girotto é natural de Aquidauana e preside a CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem) desde 2021. Nas águas, o aquidauanense foi atleta de canoagem descida e chegou a ser oito vezes campeão brasileiro da modalidade. Girotto conheceu o esporte com apenas seis anos de idade por influência e incentivo do pai, também é canoísta.

Durante sua trajetória como dirigente, liderou o Clube de Canoagem de Aquidauana e também presidiu a FCaMS (Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul). Em Paris, o sul-mato-grossense será responsável por coordenar e gerenciar a participação dos canoístas na Olimpíada e Paralimpíada, garantindo que todos os aspectos administrativos e logísticos estejam alinhados.

Rodrigo Miranda – canoagem

Rodrigo Barbosa de Miranda, diretor geral da CBCa, também estará em Paris oferecendo suporte essencial aos atletas da canoagem do Time Brasil. Nascido em Campo Grande, esta será sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, dando ênfase à importância do apoio técnico e logístico para o sucesso dos atletas brasileiros. Miranda atuará diretamente na Casa Brasil, onde ficam instalados os canoístas e demais atletas brasileiros convocados.

Daiane Muniz – arbitragem de futebol

Daiane Caroline Muniz dos Santos, nascida em Três Lagoas, é árbitra assistente de vídeo (VAR) e atuará na partida entre Mali e Israel no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. Professora de educação física, Daiane iniciou sua carreira no quadro de árbitros e árbitras da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul ) e hoje é filiada à FPF (Federação Paulista de Futebol).

Paralimpíadas

Yeltsin Jacques – atletismo

Yeltsin Francisco Ortega Jacques, de 33 anos, é natural de Campo Grande e foi convocado para disputar as provas de 1.500 e 5.000 metros na classe T11, destinada a atletas cegos.

Recordista mundial nas duas provas e atual campeão mundial dos 5.000m, Yeltsin entra como favorito para conquistar medalhas. Na última edição dos Jogos Paralímpicos, em Tóquio-2020, ele levou o ouro nas duas categorias e ainda garantiu o recorde mundial.

Gabriela Mendonça – atletismo

Gabriela Mendonça Ferreira, 26, natural de Campo Grande, competirá nas provas de atletismo, representando Mato Grosso do Sul, a atleta paralímpica é da classe T12, destinada a atletas com baixa visão. A campo-grandense encontrou o esporte paralímpico em 2009 por meio de um projeto escolar. O esporte se tornou uma forma de superar desafios, incluindo o bullying que enfrentou.

Gabriela estreia na Paralimpíada deste ano, algumas das suas conquistas notáveis foram as medalhas de ouro no salto em distância e bronze nos 100 metros dos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019. No Mundial de Dubai 2019, ela ganhou medalha de bronze no salto em distância.

Paulo Andrade – atletismo

Paulo Henrique Andrade dos Reis, natural de Dourados, competirá na modalidade de atletismo, classe T-13. Ele conquistou prata no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e ouro no Grand Prix em Marrakech 2023. Diagnosticado com retinose congênita aos dois anos, Paulo é um exemplo de superação e dedicação.

Edelson Ávila – atletismo

Edelson de Avila Almeida, nascido em Iguatemi, atuará como atleta-guia de Yeltsin, auxiliando nos desafios das provas de atletismo. Sua participação é crucial para o sucesso dos competidores que necessitam de guia durante as corridas.

Fernando Rufino – canoagem

Fernando Rufino de Paulo, conhecido como “Cowboy de Aço”, representará Mato Grosso do Sul na canoagem paralímpica. Natural de Eldorado, ele tem se destacado em competições internacionais e promete trazer grandes resultados para o Brasil em Paris.

O atleta vai representar o estado nas Paralimpíadas, após conquistar a medalha de ouro na categoria VL2M200m no Mundial de Paracanoagem. Rufino também competiu na Rio-2016, ganhando a medalha de prata nos 200 metros. Já em Tóquio-2020 fez história ao alcançar a medalha dourada ouro na prova de 200 metros, com o tempo de 53,077 segundos.

Débora Benevides – canoagem

Débora Raiza Ribeiro Benevides, nascida em Campo Grande, representará Mato Grosso do Sul na canoagem. Com uma carreira repleta de conquistas, incluindo medalhas em campeonatos mundiais e pan-americanos, Débora é uma das grandes esperanças brasileiras na modalidade. A atleta, que tem má-formação nas pernas, iniciou no atletismo aos 15 anos, mas encontrou seu verdadeiro talento na canoagem.

Kelly Victório – judô

A jovem judoca Kelly Kethyllin Victório, de 20 anos, foi convidada para competir nos Jogos Paralímpicos de Paris, após o Brasil garantir mais duas vagas na competição. Natural de Campo Grande, Kelly compete na categoria até 70 kg da classe J2 (baixa visão).

Recentemente, ela conquistou a medalha de ouro no Parapan de Jovens em Bogotá, demonstrando seu talento e determinação. Kelly, que nasceu com má-formação no nervo óptico, ocupa a décima posição no ranking paralímpico da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA).

Erika Cheres Zoaga – judô

Erika Cheres Zoaga, nascida em Guia Lopes da Laguna, competirá na categoria +70 kg da classe J1 (cegos totais). Atualmente representando a equipe ARDV-MT, Erika possui um histórico impressionante, incluindo conquistas recentes como prata no Grand Prix de Tiblissi e ouro no Grand Prix de Antalya em 2024. Nascida com glaucoma congênito, Erika descobriu o judô em 2006 e, desde então, vem acumulando vitórias significativas no cenário internacional.

Talitha Silva – judô

Além dos atletas, a professora de judô Anne Talitha Almeida Ferreira Silva foi chamada para ser auxiliar-técnica da delegação brasileira na competição. Com uma carreira dedicada ao treinamento de atletas paralímpicos desde 2006, Anne Talitha traz sua vasta experiência e conhecimento para a equipe brasileira.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

