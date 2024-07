Câmpus de Coxim oferece aulas gratuitas de informática

As aulas gratuitas serão realizadas no Laboratório de Informática do Câmpus, às segundas-feiras, das 19h às 22h.

Estão abertas as inscrições para pessoas com 18 anos ou mais interessadas em participar do projeto Primeiros Passos na Informática, uma ação de extensão realizada no Câmpus de Coxim por professores e estudantes do Curso de Sistemas de Informação.

As vagas são limitadas e os interessados devem conferir as orientações para inscrição neste link. Até o momento, mais de 25 pessoas já se inscreveram.

O início das aulas está marcado para 5 de agosto e o único pré-requisito é ter 18 anos ou mais.

Estão envolvidos no projeto, ainda, o professor Gedson Faria, o bolsista Vitor Vieira e mais 16 estudantes do Curso de Sistemas de Informação que participam como voluntários.

Entre os tópicos abordados nas aulas estão introdução à computação, rede de internet, editor de texto, editor de planilhas e editor para mídias de comunicação e apresentação.

Com informações da UFMS

