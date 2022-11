Marrocos surpreende, derrota Bélgica e assume liderança do Grupo F

Após a primeira vitória surpreendente no começo deste domingo (27), com a Costa Rica voltando a respirar depois de vencer o Japão por 1 a 0, tivemos outra surpressa. Considerada como uma das seleções favoritas ao título no Qatar e o algoz do Brasil na Copa de 2018, a Bélgica foi derrotada pelo Marrocos.

Na partida dispustada no estádio Al Thumama, em Doha, o placar terminou em 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 28 min do segundo tempo e o responsável foi o meia Sabiri, que defende a Sampdoria (Itália), cinco minutos depois de ter entrado como substituto. O craque conseguiu marcar durante a cobrança de falta, com a bola saindo da ponta esquerda, posição da qual geralmente não se espera uma finalização, mas um cruzamento.

No primeiro tempo, Marrocos marcou um gol com outra jogada bem parecida, mas ele acabou sendo anulado. Durante uma cobrança de falta, só que pela direita, Ziyech bateu direto para o gol e teve sucesso, só que Saiss estava adiantado e o gol foi anulado após checagem do VAR (árbitro assistente de vídeo).

O segundo gol saiu apenas no final da partida, com o atacante Aboukhlal, do Toulouse (França), outro que saiu do banco, completando na grande área o cruzamento de Ziyech.

Com essa vitória, o Marrocos fica na frente da Bélgica no Grupo F, com 4 pontos. Os belgas somam 3. O time também conseguiu quebrar a “dieta” de 24 anos sem vencer uma partida de Copa do Mundo.

Ainda neste domingo (27), ocorrem mais duas partidas, todas pelo Grupo F. Croácia e Canadá entram em campo às 13h (Brasília) no Estádio Internacional Khalifa; e por fim Espanha e Alemanha disputam a partida no Estádio Al Bayt, a partir das 16h (Brasília).

