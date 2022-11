Condutor perde controle de veículo e quase invade funerária

Uma funerária localizada na região central de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, ficou parcialmente destruída na madrugada de hoje (27), após um motorista perder a direção do HB20. De acordo com informações apuradas do Dourados News, cinco pessoas estavam dentro do carro, três delas foram socorridas para o hospital.

O acidente aconteceu por volta das 4h30, quando o condutor seguia pela Avenida Marcelino Pires, e por motivos desconhecidos perdeu o controle do veículo na esquina com a Rua Hilda Bergo Duarte, batendo em um pilar que estava na frente.

Conforme divulgado pelo site local, das cinco vítimas, três precisou ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o hospital. Com o impacto da batida, as vidraças da funerária explodiram.

Os outros ocupantes fugiram a pé e até o momento não foram identificados.

