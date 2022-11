Após perder de goleada, Costa Rica vence Japão e renasce na Copa

Após ser atropelada pela Espanha com um 7 a 0, a Costa Rica conseguiu uma sobrevida na Copa do Mundo do Catar na manhã deste domingo (27).

No Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, os Ticos fizeram 1 a 0 no Japão, que vinha de uma vitória histórica (e um pouco vingativa para nós, brasileiros) por 2 a 1 sobre a tetracampeã mundial Alemanha.

O único gol da partida aconteceu aos 81 minutos de jogo. O lance foi resultado de uma má decisão que foi tomada pela equipe do Japão. A zaga nipônica afastou mal o lançamento que veio da defesa e a bola sobrou com o volante Yeltsin Tejeda, na entrada da área. Ele rolou para o meia Keysher Fuller, que bateu colocado e colocou a Costa Rica, que respirava com ajuda de aparelhos, à frente.

Agora as duas seleções somam três pontos no Grupo E, igual ao líder da chave, a Espannha, que lidera pelo saldo de gols. Na próxima quinta-feira (1°), as 16h (horário de Brasília) o Japão encara a Espanha no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, enquanto a Costa Rica terá a Alemanha pela frente, no Al Bayt.

Ainda neste domingo (27), ocorreram mais três partidas, todas pelo Grupo F. Bélgica e Marrocos se enfrentam no Estádio Al Thumama; Croácia e Canadá entram em campo às 13h (Brasília) no Estádio Internacional Khalifa; e por fim Espanha e Alemanha disputam a partida no Estádio Al Bayt, a partir das 16h (Brasília).

Veja também: Argentina vence México e assume 2° lugar no Grupo C

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.