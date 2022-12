Incêndio nos arredores de Lyon mata 10, incluindo 5 crianças

As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Ao menos 170 bombeiros estiveram no local. O fogo atingiu um edifício de apartamentos de sete andares. Um cordão de segurança foi montado na região.

O ministro do Interior, Gerard Darmanin, elogiou o trabalho dos bombeiros que resgataram pessoas em “condições extremamente difíceis”. Ele acrescentou que as crianças que morreram tinham entre três e 15 anos de idade.

O bloco de apartamentos onde o incêndio começou faz parte de um conjunto habitacional nos subúrbios de Lyon. As chamas parecem ter começado no andar térreo antes de se espalhar para cima.

O bairro tem uma má reputação devido aos problemas de degradação urbana e criminalidade. Atualmente, contudo, está passando por uma reforma multimilionária.

“Tristeza”

As autoridades agora tentam determinar as causas do incêndio, de acordo com um porta-voz da prefeitura, que indicou que quase 170 bombeiros foram mobilizados. A intervenção aconteceu “em condições difíceis”, segundo o ministro do Interior.

Dois bombeiros ficaram levemente feridos, afirmou a prefeitura. A intervenção contou ainda com um importante dispositivo da gendarmeria, confirmou a AFP no local.