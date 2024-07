Homem é preso após apresentar CNH de vítima de latrocínio

Homem com identidade não divulgada foi preso, nesta quinta-feira (4), em Ribas do Rio Pardo, distante 96 quilômetros de Campo Grande, após apresentar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de um taxista morto em latrocínio, no dia 13 de junho, na mesma cidade.

Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma equipe realizava fiscalização na BR-267, quando pararam um Chevrolet/Ônix. O condutor entregou o documento, mas os agentes notaram diferença da foto para o motorista.

Ao consultarem o sistema, descobriram que os dados se referiam a uma vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), ao ter o táxi, um Toyota/Corolla, levado pelos criminosos.

Quando questionado, o suspeito não soube informar o porquê de estar portando o documento, nem como conseguiu ele. O homem é natural de Ribas do Rio Pardo.

O motorista foi preso e encaminhado para delegacia da cidade, onde o caso deverá ser encaminhado para a Justiça.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram