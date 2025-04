Maratona de Campo Grande lança 4ª edição com treinão aberto ao público

Para anunciar as novidades deste ano, evento oficial será realizado neste sábado e terá um treino de 5 km gratuito e com recovery para os atletas

A Maratona de Campo Grande vai realizar um evento oficial de lançamento da sua quarta edição, que acontecerá no dia 6 de julho. Para anunciar as novidades deste ano, a prova convida para um treino aberto ao público e gratuito, neste sábado, dia 5, a partir das 6h, na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. O objetivo é apresentar a Maratona de Campo Grande para corredores de todos os níveis, tanto iniciantes quanto mais experientes, já que ela agora conta com percursos que vão dos 5 km aos 42 km.

“Está todo mundo convidado para o lançamento oficial da Maratona de Campo Grande, tanto os corredores como quem ainda não corre. Mais do que corrida, nós queremos mudar o estilo de vida das pessoas. Queremos falar sobre os benefícios da prática esportiva, vamos apresentar dados da movimentação econômica que grandes eventos trazem para a nossa capital e como tudo isso pode ser apresentado em um cenário de entretenimento e hábitos saudáveis”, explica Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

O treino de 5 km começará às 6h30, com hidratação e todo o suporte para os participantes, além de atrações musicais e outras atividades. Para quem ainda não corre, é uma oportunidade de ter contato com esse universo e descobrir sua primeira prova-alvo, pois o tempo que precede a realização da Maratona de Campo Grande é suficiente para começar a se preparar para o percurso mais curto. Haverá também um espaço exclusivo de recuperação muscular para os atletas que participarem do evento, em parceria com a Corpal Incorporadora.

“Neste ano, a Corpal tem a satisfação de abraçar plenamente a Maratona de Campo Grande, pois a prova compartilha da nossa busca por qualidade de vida. A prática da corrida é uma poderosa ferramenta de transformação, promovendo saúde física e mental, conexão social e bem-estar geral. Participar de uma maratona reforça o compromisso com mudanças reais e positivas na vida das pessoas, algo que ressoa profundamente com o DNA da Corpal”, resume Luiz Carlos Lyra, coordenador de marketing da Corpal.

A organização pretende realizar, neste período que antecede a prova, mais dois treinos abertos ao público, com datas a serem divulgadas em breve pelo Instagram oficial @maratonacampogrande. “A Maratona de Campo Grande tem nos colocado em outro nível de eventos, e esse lançamento com treinão e recovery é uma oportunidade única de experiência. Para quem vai participar da prova, é uma forma de se preparar, para quem ainda não está inscrito, uma forma de vivenciar um treino com todo o suporte de uma prova, e quem vai treinar longão (como são chamados treinos mais longos) nesse dia pode ir á fazer sua recuperação muscular e acompanhar o evento de lançamento”, detalha a maratonista e treinadora Ingrid Ximenes.

A Maratona de Campo Grande terá largada e chegada nos altos da Afonso Pena e quer chegar, neste ano, a 5 mil corredores, com novos percursos de 5 km e 10 km, que substituem o anterior de 7 km, visando ainda mais inclusão de corredores iniciantes, além dos tradicionais de 21 km e 42 km. A prova já está em seu quarto lote de inscrições e as

vagas são limitadas.

Serviço

Data: Sábado, dia 5 de abril

Horário: A partir das 6h, com início do treinão de 5 km às 6h30 e início da cerimônia do

evento às 7h30

Local: Concha Acústica Helena Meirelles (Parque das Nações Indígenas, na entrada do

Marco)

Link para inscrição: https://h2o-ecoturismo-e-eventos.rds.land/treinao-lancamento.

