Aneel anuncia leilão de linhas de transmissão para outubro, com investimento de R$ 7,6 bilhões

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a realização de um leilão de linhas de transmissão em outubro deste ano, na sede da B3, em São Paulo. Serão licitados 11 lotes distribuídos por 13 estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul. O investimento total previsto é de R$ 7,6 bilhões, com estimativa de gerar 17.750 empregos diretos e indiretos.

A versão provisória do edital entrará em consulta pública nesta sexta-feira (4). Três dos 11 lotes previstos possuem investimento superior a R$ 1 bilhão. O leilão tem como objetivo a construção e manutenção de 1.178 quilômetros de novas linhas de transmissão e seccionamentos, além de 4.400 mega-volt-ampere em capacidade de transformação. Também estão previstas a implementação de um controle automático rápido de reativos e sete compensações síncronas.

Os estados contemplados pelo leilão são: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O prazo de conclusão das obras varia entre 42 e 60 meses, dependendo da complexidade de cada projeto.

Entretanto, a participação de cinco lotes no leilão ainda depende da conclusão de contratos firmados em leilões de 2020 e 2021 pela MEZ Energia. Os lotes 1b, 7, 8, 9 e 10, todos em São Paulo e Mato Grosso do Sul, só serão incluídos na versão final do edital caso a Aneel recomende e o Ministério de Minas e Energia declare a caducidade desses contratos até 23 de setembro, data estimada para a aprovação definitiva do edital.

