EXPOGRANDE 2025: A maior feira agro de MS começa nesta quinta (3)

A maior feira agro de MS começa hoje com atrações gastronômicas, workshops, leilões e show de Matogrosso & Mathias, que concederam entrevista ao jornal O Estado

A maior e mais esperada festa de Mato Grosso do Sul está de volta! Em sua 85ª edição, a Expogrande 2025 chega com o tema “Unindo a história do agro com a sua”, de 3 a 13 de abril, o público poderá aproveitar uma programação repleta de atrações, incluindo shows nacionais, palestras, workshops, exposições, espaço dedicado às crianças, leilões, julgamento de animais e muito mais.

Promovido pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), em 2024, a Expogrande atraiu um público de 114 mil pessoas e gerou um faturamento superior a R$ 500 milhões, superando a expectativa de 104 mil visitantes e promovendo 16 leilões de sucesso. Para 2025, a organização espera repetir, ou até superar, o desempenho do ano anterior em negócios e a mesma impressionante presença do número de visitantes.

Com uma programação repleta de atrações e novidades, serão realizados 21 leilões e mais de 70 expositores e cerca de 300 animais estarão participando dos julgamentos ranqueados, que acontecerão nos dias 3 e 4 de abril, a partir das 14h.

A Expogrande terá uma praça de alimentação diversificada, com várias opções para todos os gostos. O público poderá desfrutar de drinks criativos, além de opções como crepe suíço, espetinhos, pizza, pastel, hambúrguer, cocada, milk shake, pipoca, algodão doce, batata frita e shawarma e contará também com a participação dos restaurantes Fazenda Churrascada, Old Sheep Steak Bar e Coco Bambu presentes no local.

A Prefeitura de Campo Grande irá trazer uma programação gratuita e voltada para o fomento de negócios, tecnologia e economia criativa. Com palestras e atividades voltadas ao agronegócio, o espaço busca promover o desenvolvimento do setor.

Opções de entretenimento

A 85ª edição da Expogrande traz novidades que prometem encantar visitantes de todas as idades. Entre as atrações mais aguardadas está o tradicional “boi de sela”, com 15 exemplares disponíveis para o público se divertir. Para quem busca uma experiência mais tranquila, o evento também oferece passeios a cavalo dentro do parque por apenas R$ 10, proporcionando um contato direto com o ambiente rural, perfeito para quem deseja explorar o espaço de forma relaxante.

Outro destaque é a fazendinha, um espaço voltado especialmente para as crianças, onde mini vacas, lhamas e outras atividades

lúdicas estarão à disposição. Em 2024, a fazendinha atraiu mais de 10 mil crianças, além das visitas das escolas públicas da cidade. E não somente os pequenos que se divertem: muitos adultos também se encantam com as atrações e se juntam aos filhos nas brincadeiras, tornando o espaço um verdadeiro ponto de diversão para toda a família. Para as crianças mais radicais terá um parque de diversões, com opções como o Kamikaze, samba, montanha-russa e entre outros.

Para O Jornal O Estado, Pedro Fenelon, Diretor Comercial da Acrissul, destaca a importância da Expogrande como um dos maiores eventos de Mato Grosso do Sul, que atrai um grande número de visitantes a cada edição, ressaltando o impacto positivo da feira na economia local.

“Vejo a Expogrande de duas formas: ele movimenta muito a economia. Por exemplo, quem gosta de se arrumar para vir aos shows, vai gastar com salão, roupas, sapatos. Tem o transporte por aplicativo, táxi, serviços. Isso já tem um reflexo na economia, em serviços fora do parque. Aí vem o reflexo no parque, as empresas aqui dentro, compra de insumos voltados para a pecuária”.

Programação

A abertura do evento, no dia 3 de abril (quinta-feira), contará com o icônico show de Matogrosso & Mathias, com a pista aberta para o público em geral. No domingo, 4 de abril, a Expogrande será agitada pela energia do rock nacional com o show de Jota Quest. Já no dia 4 de abril (sexta-feira), a feira traz Matuê, Teto, Wiu e Brandão, enquanto no sábado, 5 de abril, será a vez de Chitãozinho & Xororó se apresentarem.

Nos dias seguintes, a programação continua com grandes nomes do sertanejo, como Jorge & Mateus, que se apresentam na sexta-feira, 11 de abril, e Hugo & Guilherme, VH & Alexandre, no sábado, 12 de abril. Uma verdadeira maratona de música e entretenimento aguarda os visitantes da Expogrande.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, afirmou em entrevista ao Jornal O Estado, destaca que, além de promover o agronegócio, a Expogrande também valoriza a cultura, unindo a história do agro à da população urbana.

“Este ano, temos uma arena diferenciada, com uma área coberta maior, os bangalôs totalmente cobertos e um palco de dimensões inéditas. No último domingo, encerrando a feira no 13, shows com os artistas regionais, porém reconhecidos já nacionalmente, como Alex e Ivan, João Aroldo e Betinho e Vitor Gregorio e Marco Aurélio. É realmente uma programação para atender todos os gostos e à população de Campo Grande”, afirma Bumlai.

Matogrosso & Mathias

Em entrevista exclusiva ao jornal “O Estado”, a dupla Matogrosso & Mathias compartilhou sua expectativa para a Expogrande, onde será a primeira a se apresentar. Entre os sucessos que marcarão o show, ele destacou clássicos como “Tentei Te Esquecer”, “Na Hora do Adeus”, “De Igual Pra Igual”, “Pedaço de Minha Vida” e a emblemática “Boate Azul”.

“A Expogrande é essencial não apenas para o agronegócio de Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil inteiro. Levar nossas músicas, que celebram a cultura sertaneja, é uma experiência incrível”, disse Matogrosso.

Quando questionados sobre uma lembrança especial relacionada à Expogrande ou ao Estado de MS, Matogrosso & Mathias responderam que cada volta as terras pantaneiras é uma emoção diferente.

“A forma como somos recebidos aqui é única, com muito calor humano. O sul-mato-grossense é entusiasta, canta do começo ao fim. Não temos apenas uma história, mas sim um álbum dentro de nós, repleto de fotos e momentos inesquecíveis”, afirma.

A dupla recentemente lançou uma parceria musical com Maria Cecília & Rodolfo, naturais de Mato Grosso do Sul, na música “Flor de Maracujá”. Eles não descartam uma colaboração no palco, mas preferem manter isso como uma surpresa para os fãs.

“Maria Cecília e Rodolfo são artistas extraordinários, com quem temos uma amizade genuína. Eles escolhem canções que mantêm viva a alma do sertanejo. Cantar ao lado deles é sempre um prazer, um momento inesquecível. Se houver uma colaboração no palco, será uma honra, mas será uma surpresa para os fãs”, afirma Matogrosso.

Os músicos conseguiram preservar sua essência ao longo das mudanças na formação, especialmente após a substituição de um membro tão icônico. Matogrosso destacou a importância da chegada de Rafa, afirmando que sua entrada na dupla “completou o cenário ideal”, trazendo novas particularidades e um talento excepcional.

“Olhando para os meus 50 anos de estrada, só posso agradecer a Deus por tudo. Vivi e ainda vivo da música, toquei em todos os lugares desse país. Recebi muito mais do que um dia imaginei e todas às vezes que subo no palco, canto com amor pela profissão. Um desejo a ser concretizado? Continuar a cantar, cantar e cantar. Foi o caminho que escolhi e o honrarei até o fim”, afirma Matogrosso.

Mathias finalizou destacando que a dupla sempre foi influenciada por diversos estilos, como as rancheiras e as músicas mexicanas, sendo uma grande paixão de Matogrosso. A dupla afirma que o show de hoje na Expogrande será uma noite inesquecível para todos os presentes. Para conferir mais detalhes e a programação completa dos estandes da feira, acesse acrissul.com.br.

Por Amanda Ferreira

