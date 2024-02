Maratona de Campo Grande confirma edição de 2024 convidando para prática do esporte

Durante os meses que antecedem a prova, organização está promovendo treinos abertos ao público para incentivar de iniciantes a corredores experientes

A Maratona de Campo Grande confirmou a realização da sua terceira edição, no dia 7 de julho de 2024, com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, e nesses meses que antecedem a prova traçou um objetivo: incentivar a prática da corrida, para pessoas de todas as idades e gêneros. A prova vai realizar vários treinos abertos gratuitos, em parceria com assessorias esportivas de todo o Estado, para apresentar a prática para quem nunca correu e também para incentivar quem já corre a buscar novos

objetivos.

No ano passado, foram 2 mil corredores em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento, e a meta para este ano é de 3 mil inscritos. “A Maratona de Campo Grande, nessa terceira edição, está muito focada em trazer mais pessoas para o movimento da corrida. Além dos 42 quilômetros que a prova leva no nome, temos a meia maratona e os 7 km, e queremos convidar as pessoas para experimentarem a corrida, que causa grandes transformações. Pensando nisso, começamos uma série de treinos que vão ocorrer durante o período pré-prova, e está todo mundo convidado”, explica Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

Os treinos são gratuitos e serão divulgados no Instagram da prova, @maratonadecampogrande, com informações sobre locais e horários. O primeiro foi realizado no dia 28 de janeiro, em parceria com a Turma do Longo, e os próximos já têm data para ocorrer. No dia 18 de fevereiro será realizado um treino em Dourados, com 200 vagas disponíveis, e no dia 3 de março em Campo Grande, no Parque dos Poderes, com um desafio: quem já corre pode convidar um amigo que ainda não corre para conhecer. “Se você é atleta e já corre, traga alguém que não corra. Se você ainda não corre e está com vergonha de começar, esses treinos são para você”, completa Kassilene.

E para quem colocou a corrida ou a prática do esporte visando mais saúde e qualidade de vida na lista de metas para 2024, ainda dá tempo de começar. Apesar de ter os 42 km como grande destaque, a Maratona de Campo Grande, com organização da H2O Ecoturismo, terá também percursos de 7 km e 21 km (meia maratona), para abranger todos os tipos de corredores, e uma prova kids, para crianças de 3 a 13 anos. O treinador Fábio Alves Pereira, profissional de Educação Física e responsável pela assessoria Turma do Longo, garante que dá tempo de começar a se preparar.

“A pessoa que está começando agora consegue sim correr os 7 km em julho, porque ainda faltam 5 meses, e nesses meses dá para fazer uma boa preparação. O primeiro ponto é a pessoa fazer um check-up geral e ir ao médico, para poder começar a realizar uma atividade física com uma segurança maior. Feito isso, o ideal é procurar um profissional de Educação Física, que esteja apto a fazer uma planilha de acordo com as necessidades dela, para que ela não venha a se lesionar nessa preparação”, detalha Fábio.

O psicólogo Douglas Barbosa, 32 anos, é um exemplo de quem aproveitou o novo ano para começar. Ele traçou como meta iniciar na corrida, começou os treinos no dia 3 de janeiro e está se preparando para correr os 7 km da Maratona de Campo Grande. “Tem um amigo meu que sempre me incentivava, me convidava, e eu decidi em 2024 buscar ter mais saúde, começar o ano de forma diferente. Em pouco tempo me apaixonei pela corrida, fui pegando o ritmo e, sinceramente, para mim, hoje em dia é como uma terapia. Eu sou psicólogo e sei como é importante cuidar não só da mente, mas o corpo movimentar junto”, comenta.

Já a funcionária pública Eliane Gomes Cruz, 37 anos, corre há 9 anos e está se preparando para participar da sua primeira maratona, um marco para todo corredor. “Eu sempre quis estrear nos 42 km em Campo Grande, porque sou daqui e queria correr em casa, só que antigamente a gente não tinha essa opção. Com a Maratona de Campo Grande, vi a oportunidade de treinar e estrear nas maratonas com todo o suporte, até porque amigos meus correram ano passado e elogiaram a organização. Fiz minha inscrição e já comecei a

preparação com o apoio da minha assessoria”, detalha.

A prova já está em seu terceiro lote de inscrições. Os primeiros lotes, disponibilizados no início do ano, esgotaram rapidamente, antecipando a grande expectativa do público de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil.

Sobre a prova

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas de Campo Grande e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 7 km, 21 km e o kids, especial para crianças de 3 a 13 anos. Além das provas, haverá também outras programações no evento na Cidade da Maratona (altos da Afonso Pena). As inscrições estão no terceiro lote e as vagas são limitadas.

Serviço

A 3ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada entre os dias 5 e 7 de julho, na capital de Mato Grosso do Sul. A realização é do Instituto MS + Bonito e a organização é da Agência H2O Ecoturismo. Mais informações pelo Instagram @maratonacampogrande e pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br.

