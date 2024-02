Homem é morto pela Polícia durante operação em fazenda de MS

Um confronto com a Força Tática da polícia em Caracol, a 384 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de um indivíduo ainda não identificado. Os policiais executavam um mandado contra o homem, que se recusou a obedecer às ordens das autoridades.

Durante a abordagem, o suspeito trocou tiros com os policiais, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao hospital, onde veio a óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IML) para procedimentos legais. O confronto ocorreu durante uma operação policial na região da fazenda Três Barras, durante a noite. Segundo informações do site Jardim MS News, os policiais estavam no local para cumprir um mandado contra o homem, que estava envolvido em ameaças contra sua ex-mulher e familiares.

Com informações do site Jardim MS News.

