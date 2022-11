Manchester United e Cristiano Ronaldo encerram contrato

O clube inglês, Manchester United, anunciou hoje (22) por meio de suas redes sociais, o encerramento do contrato com o jogador português, Cristiano Ronaldo, de 37 anos.

Na publicação, o clube “o agradece por sua imensa contribuição durante duas passagens por Old Trafford”. Ao todo, o jogador marcou 145 gols em 346 jogos disputados pelo clube inglês.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022