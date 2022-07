Luva de pedreiro: empresário pede R$ 20 milhões para encerrar disputa jurídica

O ex-empresário do luva de pedreiro, Allan Jesus, pediu R$ 20 milhões ao influenciador para encerrar a disputa jurídica. Os atuais gestores da carreira do jovem recusaram a proposta.

A tentativa de acordo, que não foi feito até o momento, aconteceu em uma troca de e-mails onde o valor teria sido proposto.

Os advogados do influenciador confirmaram o pedido dos R$ 20 milhões e informaram que recusaram a oferta “imediatamente”, tentando um acordo onde a multa não existisse, mas Allan seguiria recebendo um percentual por trabalhos fechados em sua gestão.

Iran de Santana Alves, o luva de pedreiro, realizou diversas reclamações em relação as atitudes de Allan Jesus. O jovem denunciou principalmente a falta de liberdade e alega que não tinha noção exata do teor do documento assinado com Allan há cerca de cinco meses.

As cifras dos contratos assinados desde o início dos trabalhos de Allan Jesus com Luva de Pedreiro são altas. Estima-se que por três contratos, com a Amazon, Pepsi e TikTok, a receita chegou a R$ 1,78 milhão.

Vale lembrar que um processo tramita na Justiça do Rio, com Allan sendo o réu, já que o rompimento de contrato teria sido iniciativa de Luva de Pedreiro. Uma audiência de conciliação já está marcada para o dia 26 de julho.

O caso

Após o fechamento do contrato, a vida de Iran Ferreira não mudou. Mesmo com as diversas parcerias, inclusive com contratos milionários, o jovem continuou a morar no interior do sertão baiano, em uma casa simples. Além disso, até onde se sabe, sem qualquer acesso à conta bancária com o valor real de sua repercussão.

O pai do rapaz chegou a pedir ajuda ao empresário Allan Jesus, entretanto sem sucesso. A situação começou a mudar após Luva de Pedreiro gravar vídeos de desabafos, o que chamou a atenção da internet. Iran fez uma live avisando aos fãs que iria interromper a produção de vídeos e precisava ‘esfriar a cabeça’.

Ainda de acordo com o Fantástico, há uma multa alta a ser paga apenas por Iran caso ele resolva romper contrato com Allan Jesus. Vadinho, pai de Iran, ressalta:

“Ele não prestava conta nenhuma não. Ele não tocava no assunto do que a gente tinha ou não tinha.”

Desabafo do Luva de Pedreiro: “Estão tentando me calar. Não querem que eu fale a verdade. Quem sofreu fui eu. Entraram com uma liminar na Globo e na Record para eu não falar sobre o assunto que todos já sabem. Não vai mais passar. Se está com medo, é porque deve.” 🎥 Reprodução pic.twitter.com/eRwKGi9GJG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 4, 2022

