Na semana das crianças tem Festival de Teatro

Com programação gratuita, Grupo Casa convida o público infantil para encontro com apresentações teatrais, circenses e contação de histórias

Cia. de Teatro campo-grandense, o Grupo Casa realiza, a partir de hoje (10) a 5ª edição do Eteca (Encontro de Teatro entre Crianças). Com uma programação para seis dias, de 10 a 15 de outubro, o evento reúne apresentações teatrais de grupos locais, nacionais, rodas de conversa, contação de história e oficinas voltadas aos pequenos. O evento é aberto ao público e com entrada gratuita. As atividades iniciam às 9h e são realizadas na sede do grupo e no teatro Glauce Rocha.

Realizado há mais de seis anos, o Eteca é uma produção idealizada por Ligia Prieto, uma das atuais gestoras do grupo que, há mais de 23 anos é uma profissional da arte teatral, além de psicanalista e gestora cultural. Para a 5ª edição do evento, Ligia e o grupo, além de garantir espetáculos premiados e de renome para as crianças, o evento também reúne feira de artesanato e comidinhas em celebração ao Dia das Crianças.

“Nós celebramos muito o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais e o Dia das Crianças, o máximo que nós fazemos, muitas vezes, é colocar um brinquedo, mas precisamos começar a perceber que as crianças também querem mais. Não é só presentear com um passeio para tomar sorvete ou dar um brinquedo novo. Então o encontro é realizado, também, a partir dessa necessidade, e propomos uma semana de reflexão para as crianças conhecerem um mundo mágico, ter acesso a coisas que elas não têm. Por isso esse é um festival voltado para as crianças de todas as idades, e é incrível quando nós vemos crianças muito pequenas, de dois ou três anos, interagindo com as contações de histórias do Grupo Casa. Então para comemorar o Dia das Crianças nós fazemos questão de que seja uma semana inteira”, enfatiza Lidia.

“Como escrever uma nova história?” é o tema proposto para a edição deste ano, que apresenta uma programação com oficinas de desenho, apresentação circense e rodas de conversa sobre a arte para crianças, que convidam os participantes a refletirem sobre a arte e educação como aliadas ao desenvolvimento infantil.

intuito de convidar, na verdade, todo mundo a refletir sobre a importância da arte aliada à educação. Nós acabamos não percebendo o quanto a arte é fundamental na vida de uma criança, proporcionando autoconhecimento, contribuindo para que ela entenda sobre as relações e possa conseguir elaborar suas sensações, nomear os sentimentos e situações que ela vivencia. Por exemplo, conseguir elaborar sobre uma perda, uma saudade, um medo, a arte convida a criança a se comunicar, a se expressar. Inclusive, acho que esse é o ponto principal, a arte convida a criança a se expressar no mundo.

Esses são desenvolvimentos que são possíveis a partir de um desenho, uma música, um texto ou uma brincadeira, e é importante que elas consigam ter essa possibilidade de acesso à arte para que consigam se expressar. Então, o Eteca vem para convidar todo mundo a refletir sobre isso e ampliar o olhar, nesse encontro da arte com a educação”, explica.

Conforme o grupo, a arte é uma ferramenta essencial para a transformação social, atingindo, por meio desta, uma sociedade harmônica, sensível e empática. Propiciar, à população campo-grandense e regional um evento em que a arte-entretenimento são atrações protagonistas é fundamental, além de ser um momento relevante para o intercâmbio entre artistas e arte-educadores sul-mato- -grossenses e atores de outros lugares do Brasil, que também, contemplam a infância. Entretanto, apesar de o evento contar com parcerias imprescindíveis, uma parte da produção do Eteca é realizada de forma independente, pelo Grupo Casa. O apoio realizado por instituições garantiu a programação de sucesso do evento, contudo, o transporte terrestre do cenário dos espetáculos e a interpretação em libras que será agregada às apresentações ainda precisam de contribuições.

“O Eteca ficou realmente muito grande e custou um total de R$ 180.000,00. Por ser uma organização completamente independente, nós fomos de porta em porta pedindo apoio e conseguimos. A Sectur, por exemplo, contribuiu com a estrutura de luz e som, com a Setescc conseguimos o pagamento dos cachês e das atrações locais. O Sesc, que foi muito generoso, proporcionou os cachês dos espetáculos nacionais, mas dois espetáculos nacionais precisavam do transporte terrestre e não cabia mais no orçamento deles e nós ainda não conseguimos esses valores. Mas esse é um projeto que não tem o objetivo de ser realizado sozinho. Ele é um convite à comunidade, às instituições, às escolas, porque nós entendemos que uma criança é cuidada por toda uma comunidade, então a gente precisa se envolver. A vaquinha está aberta e pode ser acessada na nossa página @teatrogrupocasa, no Instagram, o link está na bio, e as pessoas tambem podem colaborar e contribuir com qualquer valor, direto pelo Pix do Grupo Casa”, destaca.

O festival inicia hoje, a partir das 19h, com apresentação do Grupo Casinha e o espetáculo “Parachicos”, encenado pelo Grupo Maria Cutia, de MG. As atrações de abertura e encerramento serão realizadas no teatro Glauce Rocha, enquanto as outras atividades da programação acontecem na sede do grupo, localizado na rua Visconde de Taunay, 306, bairro Amambai. Aos interessados em contribuir com o festival, o Pix do grupo é o CNPJ: 23679-571-0001/08 e o link da vaquinha é https://www.catarse.me/5eteca_encontrodeteatroentrecriancas.com.br Para mais informações sobre a programação, acesse @teatrogrupocasa, no Instagram.

Ana Cavalcante

