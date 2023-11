Após invadir prédio para roubar fios, homem é morto por vigilante após levar mata-leão

Um homem de 40 anos foi morto na noite de ontem (28), após levar um mata-leão de vigilante em um prédio, na região central de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o vigilante relatou que ele e outro colega deparou com o suspeito entrando por uma janela quebrada. Eles foram atrás do suspeito e pegou ele em flagrante tentando furtar madeiras e fios de arame.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito estava extremamente agressivo e foi para cima dos seguranças segurando uma pedra. Em proteção, um dos vigias o pegou pelo pescoço, colocou ao chão, e o imobilizou com o joelho nas costas do suspeito. O outro colega acionou a polícia.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e deparou com o suspeito rendido e desacordado. Os policiais chegaram a algemá-lo, mas após a chegada do Corpo de Bombeiros, foi constatado o óbito do rapaz.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas no local.

O segurança foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para depoimento. O caso foi registrado como violação de domicílio e homicídio culposo, na delegacia do município.

