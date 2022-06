Reforma da Unei Dom Bosco irá ocorrer com mão de obra de detentos

A reforma da Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco, começou hoje (13) na Capital. Cerca de 25 internos do semiaberto irão trabalhar na revitalização.

Esta é a primeira Unei a ser reformada pelo projeto “Revitalizando a Educação com Liberdade”, do Tribunal de Justiça, por meio da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, em que o trabalho é realizado por reeducandos do regime semiaberto na Capital.

O recurso para a obra de reforma é arrecadado com o desconto de 10% dos salários dos detentos que trabalham, gerando benefícios para os condenados a cumprir medidas socioeducativas, pois ficarão em local adequado, e para o Estado, que administra as unidades de internação.

Até o momento, os detentos têm trabalhado com reforma de escolas estaduais e, desde a primeira obra, já foram investidos valores que ultrapassam R$ 3 milhões do dinheiro dos presos.

Reformas

O projeto “Revitalizando a Educação com Liberdade” teve início em 2013 e, ao longo dos anos de atuação, já possibilitou a economia aos cofres públicos de mais de R$ 11 milhões (sendo R$ 3 milhões de investimento dos reeducandos) com a execução de 13 reformas de escolas públicas estaduais da Capital, empregando o dinheiro e a mão de obra prisional.

O pagamento dos internos é administrado pelo Conselho da Comunidade de Campo Grande. São também parceiros do projeto o Ministério Público do Trabalho e o Senai, que oferece a formação gratuita dos presos no canteiro de obras. Os detentos que participam de todas as fases do projeto recebem três certificados: pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento e pintor de obras.

Com informações do TJMS.

