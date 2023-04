Liga das Nações de Vôlei 2023: Confira os Jogos da Fase de Grupos

O calendário da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino e masculino, já está disponível para a conferência de jogos da temporada de 2023. Após três vezes vice-campeã, a seleção brasileira feminina de vôlei tenta buscar o inédito título para casa, enquanto o time masculino é bicampeão após o campeonato de 2021.

Com a participação de 16 seleções, a Liga das Nações promete jogos emocionantes e de alto nível técnico. Nesta edição, o torneio será realizado em um formato diferente dos anos anteriores. Na fase de grupos, as equipes jogarão todos contra todos em uma única sede, ao invés de viajar pelo mundo, como acontecia anteriormente. As quatro melhores equipes de cada grupo avançaram para a fase final, que será realizada em uma sede diferente da fase de grupos.

Entre as equipes participantes, destacam-se o Brasil, atual campeão da Liga das Nações, a seleção dos Estados Unidos, a Rússia, a Itália e a Polônia. No entanto, outras equipes como a França, o Irã e a Sérvia também são candidatas a surpreender e fazer uma boa campanha.

Uma das novidades desta edição é a implementação do sistema de desafio de toque, que permitirá que as equipes contestem decisões da arbitragem relacionadas a toques na bola na rede ou na antena, por exemplo. Além disso, a tecnologia também será utilizada para verificar se a bola cruzou ou não a linha de fundo.

Sobre a VNL

A Liga das Nações de Vôlei é uma competição relativamente nova, mas que vem ganhando cada vez mais prestígio e importância no cenário internacional do esporte. Com equipes de alto nível técnico e uma organização impecável, a Liga das Nações promete mais uma vez trazer muita emoção e disputa para os amantes do voleibol.

Confira a tabela de jogos do time feminino de vôlei 2023:

Horário de Brasília.

31 de maio – República Popular da China x Brasil – 6:00 – Nagoya, Japão

1 de junho – Brasil x Países Baixos – 6:00 – Nagoya, Japão

3 de junho – Brasil x República Dominicana – 0:40 – Nagoya, Japão

4 de junho – Croácia x Brasil – 0:40 – Nagoya, Japão

14 de junho – Brasil x República da Coreia – 21:00 – Brasília

15 de junho – Brasil x Sérvia – 21:00 – Brasília

17 de junho – Brasil x Alemanha – 14:00 – Brasília

18 de junho – Brasil x EUA – 10:00 – Brasília

28 de junho – Brasil x Itália – 10:30 – Bangcoc, Tailândia

29 de junho – Brasil x Canadá – 7:00 – Bangcoc, Tailândia

30 de junho – Brasil x Turquia – 10:30 – Bangcoc, Tailândia

2 de julho – Tailândia x Brasil – 10:30 – Bangcoc, Tailândia

Fase final: Arlington, EUA, de 12 a 16 de julho.

Horário de Brasília.

7 de junho – Brasil x Alemanha – 21:00 – Ottawa, Canadá

8 de junho – Argentina x Brasil – 21:00 – Ottawa, Canadá

10 de junho – Brasil x Cuba – 17:30 – Ottawa, Canadá

11 de junho – EUA x Brasil – 15:30 – Ottawa, Canadá

20 de junho – Brasil x Bulgária – 15:30 – Orléans, França

22 de junho – Japão x Brasil – 8:00 – Orléans, França

24 de junho – Brasil x Eslovênia – 12:00 – Orléans, França

25 de junho – Brasil x França – 17:00 – Orléans, França

4 de julho – Brasil x Itália – 0:00 – Pasay, Filipinas

6 de julho – Brasil x Países Baixos – 0:00 – Pasay, Filipinas

7 de julho – Polônia x Brasil – 0:00 – Pasay, Filipinas

8 de julho – Brasil x República Popular da China – 0:00 – Pasay, Filipinas

Fase final: Gdansk, Polônia, de 19 a 23 de julho.

Convocados para a temporada de 2023:

Alguns dos nomes para a série de 2023 já foram lançados, porém os atletas que estiverem disputando algum torneio de clubes ainda não foram anunciados nas convocações, como é o caso dos semifinalistas da Superliga Masculina e Feminina. O time feminino começará a ser divulgado até o final do mês de Abril.

Time masculino:

Felipe Roque (Oposto) – 25 anos

Alexandre Elias (Líbero) – 25 anos

Alan Souza (Oposto) – 29 anos

Adriano Xavier (Ponteiro) – 21 anos

Victor Birigui (Ponteiro) – 24 anos

Darlan Souza (Oposto) – 20 anos

