Tá chegando: Confira tudo o que já se sabe sobre o BBB 23

Um dos realitys mais populares da televisão brasileira, o Big Brother Brasil, volta a ser exibido no dia 16 de janeiro. Detalhes sobre a nova temporada já começaram a sair nos últimos dia e a internet já entrou em polvorosa para saber tudo sobre a estreia. O apresentador do programa, Tadeu Schmidt inclusive já soltou a informação que o prêmio de R$ 1,5 milhão do vencedor pode passar por alterações este ano. Confira o que se sabe até agora:

Abertura

A música tema do programa, interpretada por Paulo Ricardo, ganha uma nova roupagem de funk, com o Dennis DJ e o Grupo Orquestra. O programa começa com 23 ou 24 participantes, divididos em Camarote (com celebridades ou subcelebridades convidadas) e o Pipoca (inscritos). Serão onze em cada grupo e o restante será escolhido por meio da casa de vidro.

Big Terapia

O quadro apresentado por Paulo Vieira foi mantido nesta edição do programa, assim como o Cat BBB, comandado pela também humorista Dani Calabresa.

Casa de Vidro

É a sexta edição em que a casa de vidro será instalada em local público. O objetivo é deixar os candidatos a uma vaga no programa confinados ali, aos olhos do público. É o povo quem decide quem merece ir para a Casa e continuar no reality. A novidade é que este ano ela será montada antes da estreia. Nas outras edições, foi uma solução para “compor” o elenco original.

Decoração

A casa segue sendo bem colorida e a divisão da cozinha não muda, com xepa e vip separadas. O botão de desistência também continua e a parte externa da casa foi toda reformada.

Estrelas

São só onze vagas no grupo Camarote, formado por famosos (ou nem tanto). Boninho não confirma nem descarta nenhum nome especulado. Faz parte do show. Nestas listas, alguns nomes aparecem com mais frequência que outros. Yasmin Brunet é um deles.

Final

A emissora já oficializou a data da final: 25 de abril. Serão mais de três meses de programa.

Garra

Provas de resistência ou com grau de dificuldade de raciocínio maior, seja para a conquista de prêmios ou da liderança, serão mais frequentes no reality. As festas, as provas de resistência (mais frequentes), a votação no confessionário e o jogo da discórdia continuam firmes e fortes.

Prêmio

O campeão, até a edição passada, ganhava R$ 1,5 milhão. Desta vez pode ser até mais. Tudo depende de quanto for arrecadado ao longo do confinamento.