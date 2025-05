Libertadores tem rodada decisiva nesta terça com Botafogo e São Paulo em campo

A quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América começa nesta terça-feira (6) com confrontos decisivos para clubes brasileiros. Os destaques ficam por conta de Botafogo e São Paulo, que jogam fora de casa buscando objetivos distintos na competição continental.

Pelo grupo A, o Botafogo encara o Carabobo-VEN, às 18h (horário de MS). Com apenas três pontos, o Alvinegro é o terceiro colocado e precisa vencer para continuar na briga por uma vaga nas oitavas de final. A provável escalação do time comandado por Renato Paiva tem John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano, Marlon Freitas, Gregore, Artur, Jeffinho (Alex Telles), Rwan Cruz e Igor Jesus.

No mesmo horário, o São Paulo enfrenta o Alianza Lima-PER pelo grupo D. O Tricolor lidera a chave com sete pontos e busca consolidar sua posição no topo da tabela. A equipe deve ser escalada com Rafael, Cédric Soares (Ferraresi), Ruan (Arboleda), Alan Franco, Enzo Díaz, Marcos Antônio e Alisson, Matheus Alves, Lucas Ferreira (Lucas Moura), André Silva e Ferreira, sob o comando de Luis Zubeldía.

Mais tarde, às 20h30, o Fortaleza encara o Colo Colo-CHI com transmissão exclusiva pelo Paramount+.

Pela Copa Sul-Americana, o Vitória recebe o Defensa Y Justicia-ARG às 18h (ESPN), enquanto o Corinthians enfrenta o América de Cali-COL às 20h30, com transmissão na ESPN e no SBT. A Série B do Campeonato Brasileiro também tem dois duelos importantes:

– 18h30: CRB x Cuiabá (Disney+)

– 20h30: Athletic-MG x Vila Nova (Disney+)

Já no Paulistão Feminino, a noite reserva dois clássicos regionais:

– 19h: Realidade Jovem x Palmeiras (Record News, Space e Cazé TV)

– 20h: São Paulo x Santos (YouTube Paulistão)

Todos os jogos têm peso decisivo para a sequência das competições.

