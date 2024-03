Feira, workshops e empreendedorismo são destaques na programação da 16ª Semana do Artesão

Começa na próxima terça-feira (19) em Campo Grande, a 16ª Semana do Artesão, para celebrar a criatividade, mostrar a diversidade cultural e tradições de Mato Grosso do Sul por meio de peças artesanais, oficinas e atrações culturais. Os eventos irão ser realizados em vários locais da Capital, até o dia 26 de março.

As atrações serão realizadas no Bioparque Pantanal, Armazém Cultural, escolas públicas, Morada dos Baís e Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Semana terá feira de artesanato, noite cultural e homenagens, rodada de negócios, expositores de artesanato e palestras, se tornando um verdadeiro ponto de encontro para apreciar e valorizar o talento de artesãos, e a identidade cultural do Estado.

Em sua diversidade, o artesanato do Estado retrata costumes, tradições e demais referências culturais. É feito, em sua maioria, com matérias-primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo. As peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal; às populações indígenas; ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do país e do planeta.

O evento é realizado em alusão ao Dia Estadual do Artesão, celebrado em 19 de março, criado em outubro de 2011 por meio da Lei n.º 4.098, que também instituiu a Semana Estadual do Artesanato, com objetivo de desenvolver atividades de promoção e valorização do artesanato. Em maio de 2012, foi instituído o Dia Nacional do Artesão, em homenagem a São José, santo do cristianismo, pai de Jesus e carpinteiro, do qual passou sua profissão ao filho. Já em outubro de 2015, o projeto de Lei n.º 13.180 regulamentou a profissão de artesão, e os apresentou como “o indivíduo que exerce uma atividade predominantemente manual, que pode contar com o uso de ferramentas e outros equipamentos, com produção feita de forma individual, coletiva, associada ou cooperativa”.

A artesã e secretaria da Confederação Nacional dos Artesãos, Bia Barros, participa desde a primeira edição da Semana do Artesão com suas peças, com bonecas de cerâmica e de materiais naturais. “Para nós e a época do ano para da visibilidade para os artesãos do estamos vir mostrar seus trabalhos o potencial quê temos no estado. Estou na militância da área do artesanato há 38 anos, está em mim o amor por cada objeto de artesanato do meu estado, buscando sempre um lugar melhor para nossa área, para cada artesão sair do anonimato”, disse Bia.

Programação

No dia 19, a Semana do Artesão terá abertura no Bioparque Pantanal. Já no Armazém Cultural e na Feira Central será realizada a Feira de Artesanato Mãos que Criam, de 20 a 24 de março, além das oficinas para crianças e adultos.

A Feira conta com a participação de oito etnias indígenas de Mato Grosso do Sul, com exposições de artesanatos de 16 municípios do interior. Com produtos contendo os mais diversos materiais como cerâmica, madeira, cabaça, trançados, penas, sementes e tecidos, mais de 100 artesãos deverão expor seus trabalhos durante a feira. Segundo a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klain, todas as etnias presentes irão trazer o melhor de seu povo. A importância do artesanato indígena de Mato Grosso do Sul é que nós somos a segunda maior população indígena do Brasil, então representa o modo de fazer da população tradicional que começou o Estado de Mato Grosso do Sul.

Os municípios do interior foram escolhidos para participar a partir da escolha de oito rotas. Rota Pantanal: Corumbá e Aquidauana; Rota Caminho dos Ypês: Campo Grande e Terenos; Rota Serra da Bodoquena: Bonito e Jardim; Rota Grande Dourados: Caarapó e Ponta Porã; Rota Cerrado Pantanal: Rio Verde e Coxim; Rota Costa Leste: Aparecida do Taboado e Três Lagoas; Rota Caminhos da Natureza: Mundo Novo e Naviraí e Rota Vale das Águas: Nova Andradina e Ivinhema.

Em parceria com o Sebrae, no dia 21, das 8h às 11h ocorre a Rodada de Negócios, para apresentar os artesãos de Mato Grosso do Sul aos lojistas do ramo no país. Após o evento, os empresários visitaram a Feira Mãos que Criam. São pelo menos 30 artesãos que mostrarão seus trabalhos para 12 lojistas de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Salvador e Alagoas.

Nas Escolas Públicas em Campo Grande, de 20 a 26 de março de 2024, acontecem oficinas de artesanato. Na Morada dos Baís, no 23 de março de 2024 acontece o Café na Praça, aberto ao público. Na Assembleia Legislativa de MS, em 26 de março de 2024, acontece a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dos deputados aos artesãos de Mato Grosso do Sul.

Além disso, os shoppings Norte Sul Plaza e Pátio Central Shopping também recebem exposições, workshops e feira de artesanato. Segundo Barros, por meio da Artesm (Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul), será lançado o primeiro portfólio apresentando a coleção da associação, durante a Semana do Artesão, juntamente com a abertura da nova loja de artesanato no Shopping Norte Sul.

Oficinas

Além de exposições de artesanatos, a semana também conta com diversas oficinas, tanto para adultos quanto para crianças, em diversos dias e horários. As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma online Sympla, conforme disponibilidade.

Cestaria

A Oficina de cestaria com Beth ArteSul tem como objetivo o aprendizado de técnicas de trançado para a criação de objetos de decoração. A oficina acontece no dia 20 de março, das 14 às 17 horas e das 18 às 21 horas.

Biojóias

Oficina de Biojóias com Beatriz Barros tem como objetivo a criação de produtos, acessórios de moda femininos, colares, brincos e chaveiros. Acontece nos dias 21 e 22 de março, das 14 às 17 horas.

Argila

A Oficina de técnica de modelagem em argila – Bichos do pantanal com Mestre Cleber Brittotem como objetivo produção de peças artesanais de tradição regional. Acontece nos dias 21 e 22 de março, das 18 às 21 horas.

Modelagem em argila

A Oficina de Modelagem em Argila com Mestre Rodrigo das Onças: A descoberta de que a arte da modelagem em argila desperta, não apenas seu lado criativo, mas mostra sua capacidade em superar desafios ao criar com as próprias mãos transformando seu olhar artístico. Acontece no dia 23 de março, das 9 às 12 horas.

Modelagem em Biscuit

A Oficina de Modelagem em biscuit para crianças com Leslie Gaffuri é um encontro de muitas criações e brincadeiras através da modelagem em biscuit. Serão realizados nos dias 23 de março, das 14 às 17 horas, e no dia 24, das 14 às 17 horas.

Shows

Durante a abertura no Bioparque Pantanal, sobe ao palco Bella Donna Trio, às 15h30 e Ana Paula Ferreira e Matheus Violino, às 17h. Já na quarta-feira, 20 de março, o cantor Matu Miranda, solta a voz, às 19h30; logo após, às 20h30, é a vez da atração nacional com o cantor Renato Teixeira.

Na quinta-feira, 21 de março, o som fica por conta da banda de forró Flor de Pequi; no dia seguinte, sobe ao palco da Esplanada Ferroviária o cantor de pagode e samba Dieguinho, às 19h.

Sábado, dia 23, a Morada dos Baís terá o Café na Praça, com apresentação musical de Erika Espíndola, às 10h. Para fechar a programação de shows da Semana do Artesão 2024, o domingo (24) será voltado para a garotada na Esplanda Ferroviária, com o grupo Batucando Histórias, com apresentação às 17h.

Artesanatos de MS

Conforme a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, as habilidades artesanais do Estado se entrelaçam com a diversidade cultural de cada região, onde cada comunidade e etnia coloca sua identidade em seus itens.

Campo Grande: O artesanato da região contempla peças feitas em cerâmicas, cestarias, argila, dentre outros. O artesanato indígena também se apresenta na região principalmente por duas etnias, a Kadiwéu e a Terena.

Pantanal: A região do Pantanal apresenta artesanato rico e variado, feito a partir das seguintes matérias-primas: pedra, arenito, osso e chifre de gado, cerâmica, palha, argila, madeira, fio de buriti, caraguatá, granito, carandá, bambu, couro e baguaçu.

Bonito – Serra da Bodoquena: Uma das principais manifestações culturais da região é representada pelo artesanato feito da reciclagem do osso bovino, couro e restos de madeira, que busca alternativas produtivas, focadas na preservação ambiental e na criação de fonte de renda sustentável para a população mais carente da região.

Outra manifestação bem forte na região é a cerâmica confeccionada pelos índios Kadiwéu, conhecida internacionalmente como Cerâmica Kadiwéu. Produzem objetos utilitários e decorativos: potes, panelas, jarros, moringas, placas e animais.

Rota Norte: Artesanato Terra Cozida do Pantanal, cerâmicas moldadas no torno ou na mão, expressa as riquezas naturais da flora, fauna e a rotina do homem pantaneiro.

Arpeixe, mulheres pescadoras que descobrem uma nova oferenda dos peixes: o couro. E aprendem a transformar a pele de peixe em valiosos acessórios femininos feitos à mão.

Costa Leste: A Costa Leste MS, como as demais regiões turísticas de MS possui expressões culturais marcantes através do artesanato. Técnicas tradicionais preservadas, algumas aprimoradas, em matérias-primas da região como madeiras, argila e fibras vegetais ganham forma nas mãos de artistas que traduzem o dia-a-dia das comunidades locais.

Em Três Lagoas temos como destaque as Gamelas em Madeira de Dona Ana Vitorino; a cerâmica artística de Edvaldo Márcio Vicente; o entalhe em madeira do Narciso; a Cestaria em Taboa de D. Maria do Rosário; e a tecelagem, tão bem representada pela família Nakamura e Dona Almerinda Melo.

Falar em artesanato em Aparecida do Taboado é falar da Cerâmica do Sr. Eurico Pimenta, que recebe os visitantes com muita simpatia em seu sítio. Outro destaque são os balaios e baús do Sr. Birer.

Em Bataguassu, na Nova Porto XV, a parada para comprar bichinhos do Pantanal é obrigatória, pois são dezenas de famílias que oferecem na beira da rodovia.

