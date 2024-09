Libertadores: Fluminense enfrenta Atlético-MG, e Botafogo encara São Paulo nesta quarta-feira

Nesta noite, a Libertadores da América terá dois confrontos decisivos pelas quartas de final, ambos envolvendo clubes brasileiros. Os torcedores podem esperar muita emoção em partidas que prometem disputas acirradas e talento em campo.

Fluminense x Atlético-MG – 18h (MS)

O primeiro jogo da noite será entre Fluminense e Atlético-MG, marcado para as 18h (horário de MS), no lendário estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo coloca frente a frente dois gigantes do futebol brasileiro, ambos em busca de uma vaga na semifinal da competição continental.

O técnico Mano Menezes, do Fluminense, deve escalar o time com Fábio no gol; a defesa formada por Samuel Xavier (ou Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; no meio-campo, Bernal, Martinelli e Ganso; e no ataque, Arias, Serna e Kauã Elias.

Já o Atlético-MG, comandado por Gabriel Milito, deve entrar em campo com Everson no gol; Lyanco (ou Mariano), Bruno Fuchs (ou Battaglia), Junior Alonso e Guilherme Arana na defesa; no meio-campo, Battaglia (ou Fausto Vera), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; e no ataque, a dupla Paulinho e Hulk.

Botafogo x São Paulo – 20h30 (MS)

A segunda partida da noite será entre Botafogo e São Paulo, às 20h30 (MS), no estádio Engenhão, também no Rio de Janeiro. O confronto entre o líder do Campeonato Brasileiro e o tradicional time paulista promete ser igualmente eletrizante.

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, deve mandar a campo John no gol; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal na defesa; Gregore e Marlon Freitas no meio; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada mais adiantados; com Igor Jesus comandando o ataque.

O São Paulo, sob a direção de Luís Zubeldía, deve começar com Rafael no gol; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington na defesa; Luiz Gustavo e Bobadilla no meio; Wellington Rato, Lucas e William Gomes como meias-atacantes; e Calleri no comando de ataque.

Com informações da Agência Brasil

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais