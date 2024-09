Geração de mídia com dados dos candidatos para as urnas começa hoje (18)

Depois da lacração dos sistemas eleitorais realizada na última semana pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), agora é a vez do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) começar a gerar as mídias que irão compor os dados oficiais dos candidados.

O procedimento tem iníco nesta quarta-feira (18), às 13h em Campo Grande, em evento aberto ao público realizado pelo TRE-MS no Depósito de Urnas localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, 184, Jardim Veraneio (em frente ao Fórum Eleitoral).

Serão preparadas aproximadamente 20 mil mídias de votação e mídias de contingência, incluindo as mídias especiais. A previsão é que os trabalhos sigam até o dia 22 de setembro.

Através deste procedimento, cada urna, até então sem dados, é configurada para determinada sessão eleitoral. Primeiro, o servidor da Justiça Eleitoral insere um cartão de memória, na urna contendo os dados, entre eles, nome do candidato, cargo que disputa, número de identificação e as inscrições eleitorais dos eleitores que votam na referida sessão.

Em seguida, é realizado o teste da urna para verificar se seus dispositivos estão funcionando, como o teclado, visor, impressora e avisos sonoros como forma de verificar se o funcionamento está adequado. Na sequência, a urna eletrônica é lacrada fisicamente, aguardando a data para ser encaminhada para a seção eleitoral.

As cerimônias de geração das mídias e preparação das urnas realizado na sede dos cartórios eleitorais, é feito por meio do sistema GEDAI-UE (Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica)seguem a Resolução TRE-ES nº 24/2024.

Os trabalhos serão presididos pelo Dr. Vitor Guibo, juiz presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE-MS. Para o ato, foram convocados também representantes do Ministério Público, OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil), fiscais de partidos políticos e coligações.

Trabalhos em três formatos:

• Mídia de carga: contém as informações necessárias para a preparação da urna eletrônica, como o número da seção eleitoral, a lista de eleitores aptos a votar e a lista dos candidatos que concorrerão às eleições;

• Mídia de votação: é preparada para armazenar os votos da seção eleitoral durante a votação;

• Mídia de resultado de votação: é preparada para gravar o resultado da seção eleitoral no encerramento da votação, que será enviado para a totalização.

O TRE-MS finalizou, em agosto, a entrega de aproximadamente 6 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de 2024. A distribuição, que teve início em 1º de agosto, para as 7.251 seções eleitorais das 49 zonas eleitorais do estado. A urna trabalha com dois tipos de mídia: uma em formato de cartão de memória, também conhecido como flash card, e outra em formato exclusivo da Justiça Eleitoral conhecida como memória de resultado, uma espécie de pendrive.