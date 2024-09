Governo de MS faz homenagem e reforça apoio a atletas paralímpicos do Estado

Incentivo e reconhecimento. Com este lema o Governo do Mato Grosso do Sul homenageou os atletas paralímpicos do Estado, que foram destaques nos Jogos de Paris. Durante a solenidade o governador Eduardo Riedel reafirmou o compromisso e apoio com aqueles que se dedicam e dão orgulho ao povo sul-mato-grossense.

Os atletas do Estado conquistaram cinco medalhas para o Brasil, colocando o País entre as cinco maiores potências mundiais dos Jogos Paralímpicos. O Governo do Estado fez sua parte contribuindo com a preparação e treinamentos dos atletas, incentivando através dos programas Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico.

Na solenidade foram homenageados os campeões paralímpicos Yeltsin Jacques (atletismo) e Fernando Rufino (canoagem), Kelly Kethyllin Victório (judô), que ficou na quarta colocação da sua categoria, além de Anne Talitha Silva (auxiliar-técnica de judô) e Guilherme Ademilson dos Anjos (guia do Yeltsin).

Todos eles ganharam um autorretrato personalizado, com imagem da participação deles nos Jogos de Paris. Aos deficientes visuais a peça foi feita alto-relevo. Antes de começar o discurso o governador fez questão de fazer a sua autodescrição, assim como de todas as autoridades que estavam no evento.

“Para nós é um orgulho muito grande. Imagino como é a emoção de ganhar uma medalha olímpica. A hora que toca o hino do Brasil e levanta a bandeira nós vimos o Mato Grosso do Sul ali representado. O maior legado que eles deixam para nós é a inspiração para uma geração nova, uma mensagem que com esforço e dedicação pode chegar lá”, afirmou o governador.

Riedel destacou que estes grandes resultados só aumentam a responsabilidade do Estado para oferecer políticas públicas eficientes ao esporte em geral e paralímpico. “Momento agora é de agradecimento a trajetória de todos que representaram o Estado. Eles conquistaram ouro, prata, bronze e posições de destaque nos Jogos. Um grande exemplo para toda sociedade”.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou que o Estado tem carinho e um olhar especial ao paradesporto. “Estou muito emocionado em fazer parte deste ato, porque os parceiros sabem a luta que foi para todos chegarem até aqui e conquistarem seus objetivos com muito talento e dedicação. Um orgulho a todos nós”.

Colhendo os frutos

Um dos homenageados foi Yeltsin Jacques, que nos Jogos Paralímpicos de Paris ganhou mais duas medalhas, ouro na corrida de 1500 metros e bronze nos 5 mil metros, na classe T11. Ele se tornou-se bicampeão paralímpico (1.500), superando o recorde mundial, que ele mesmo estabeleceu na disputa de Tóquio-2020.

“Tenho que agradecer a todos que me ajudaram durante este caminho. Estas conquistas são frutos do trabalho, que foi feito a longo prazo. Os incentivos são importantes para nos prepararmos bem para as provas e competições, como o apoio do Governo do Estado com o Bolsa-Atleta, que recebemos desde 2015. Agora é trazer as novas gerações, porque o sarrafo só vem aumentando. Expectativa é quebrar todos os recordes em Los Angeles”.

Fernando Rufino, o “Cowboy de Aço”, também foi um dos homenageados. Ele faturou em Paris a sua segunda medalha de ouro na paracanoagem, na prova de 200 metros da classe VL2. Ele também bateu o recorde da sua modalidade, representando muito bem Mato Grosso do Sul e o Brasil.

“Cada campeonato é diferente e este de Paris foi muito mais disputado. Quando mais se investe, mais a gente se prepara e se qualifica. Tenho que agradecer ao Governo do Estado por estar me abraçando desde Tóquio. E agora já estamos falando em Los Angeles. Este apoio é primordial, o nível está cada vez mais alto, decidido por detalhes. A preparação, alimentação e cuidado faz a diferença”.

De olho no futuro, cinco atletas (atletismo e judô) que participaram das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul estiveram no evento, conhecendo seus ídolos de perto para que sirvam de exemplo e referência.

Os atletas paralímpicos Débora Benevides (5° lugar na canoagem), Paulo Henrique dos Reis (bronze do atletismo), Gabriela Mendonça (6° lugar no atletismo) e Érika Cheres Zoaga (prata no judô) não puderam comparecer na solenidade, mas vão receber as devidas homenagens em outra oportunidade.

Também participaram do evento os secretários Rodrigo Perez (Segov) e Viviane Luiza (Cidadania), o deputado estadual Paulo Corrêa, a primeira-dama Mônica Riedel e a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma Nantes.

