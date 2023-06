Partido Novo já tem dois pretendes da pré-candidato a prefeito

O Partido Novo deve definir ainda no segundo semestre deste ano o nome do seus candidato a prefeito da Capital sendo que dois nomes já se dispuseram a assumir uma candidatura mas isso só deverá acontecer so final do ciclo de formação dos candidatos do partido. A informação foi repassada na manhã de hoje pelo presidente do Diretório Estadual do Partido em mato grosso do Sul Guto Scarpanti acrescentando que além de um nome para prefeito a chapa para disputar vagas na Câmara da Capital também já tem 20 pretendentes.

Guto Scarpanti que foi candidato do partido na disputa pela prefeitura da Capital não poderá ser candidato uma vez que atualmente está na direção do partido e não pode concorrer como candidato. “O meu mandato no Diretório Regional do partido vai até 2025 e portanto tenho que me empenhar na orgabnização da sigla para participar das eleições nos municpipios do estado onde ja contamos com mais de 400 filiados e poderemos participar com candidatura próprias “, afirmou Guto Scarpanti.

O partido atualmente passa pelo pelo primeiro ciclo com relação a disputa eleitoral de 2024 onde estão sendo promovidas palestras como dirigentes nacionais ciomo é o caso do presidente Eduardo Ribeiro que hoje vai proferir e deverá contar com a vinda de outros nomes ao estado e após esta fase vai se ter uma ideia sobre em quais municípios o partido vai aliar-se a outros . “Nosso grande objetivo é buscar a eleição do primeiro vereador “, disse Guto Scarpanti.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Partido Novo só concorre em Campo Grande e Dourados nas eleições municipais