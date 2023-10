Projeto Expressaê promove oficina de artes para alunos da região do Pioneiros

A Coordenadoria de Responsabilidade Social da Águas Guariroba entregou nesta semana os certificados de conclusão da 2ª Oficina de Artes promovida pelo Projeto Expressaê para alunos da rede pública de ensino da região do Pioneiros, em Campo Grande. A entrega foi realizada na Escola Municipal Abel Freire de Aragão, no bairro Pioneiros.

O autor do desenho com maior número de curtidas, participará da pintura dos muros do poço de abastecimento da região do Pioneiros, realizada em parceria com a professora da oficina e artista plástica, Grazi de Souza Romero.

Para a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues, o projeto Expressaê é mais uma ação da concessionária que estimula e amplia o desenvolvimento de trabalhos voltados à educação nos bairros de Campo Grande.

“O Projeto Expressaê vem mais uma vez valorizar a arte e a cultura urbana, com a proposta de oficinas de pintura para jovens de 13 a 16 anos. É uma forma de capacitar os jovens sobre a importância da liberdade de expressão, por meio da pintura. Cada desenho feito por eles mostra que o projeto além de capacitar, traz a oportunidade para cada aluno expor o seu talento em forma de arte, trazendo o debate sobre a preservação da água e do meio ambiente.”, explica Bia.

Coordenando a oficina de artes, a artista Grazi Romero destacou a importância de trazer para a escola o mundo da pintura, despertando nos alunos as habilidades de se expressar através do campo das artes. “Foi gratificante estarmos novamente no projeto trazendo esta novidade para cada aluno, uma oportunidade de despertar o talento através da arte. Através da Oficina conseguimos acompanhar como os adolescentes se interessam pela arte, despertando a curiosidade sobre o meio ambiente e estimulando a busca por mais informações”, destacou Grazi.

“Foi muito legal aprender a desenhar. Era algo que nunca tinha feito antes e foi graças a oficina e com a ajuda da professora que eu pude despertar essa habilidade. Foi através da oficina que pude colocar no papel o meu sonho de ter uma fazenda”, explicou mostrando o seu desenho, o aluno Luiz Franciso da Silva Lopes.

Os desenhos da Oficina estão no álbum do perfil do Facebook da Água Guariroba. O autor do desenho mais curtido participará da pintura do muro do poço de produção de água localizado no bairro Pioneiros. Para conferir os desenhos e votar, basta clicar no link.

