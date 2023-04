Dia das Mães deve movimentar R$ 493 milhões

A Pesquisa Sazonal de Intenção de Compras do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e do Sebrae MS aponta que o Dia das Mães deve movimentar neste ano R$ 493,5 milhões, volume 37% maior que em 2022, com gasto médio de R$ 440,39, considerando presentes e comemorações. A pesquisa tem uma margem de confiança de 5% a 7% e ouviu 1.981 consumidores entre os dias 27 de março e 02 de abril nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

A maior parte dos entrevistados, 80,36% informa que irá comemorar a data, sendo que 70,57% pretendem dar presentes. A preferência é para roupas, artigos de perfumaria e calçados, com a escolha da homenageada prevalecendo entre os fatores que vão definir a compra do presente. Sobre as comemorações, a maioria dos entrevistados (86%) pretende passar o dia reunido com a mãe e preparar uma refeição, sendo que 8% dizem que pretendem ir a um restaurante ou similar. Dentre os municípios pesquisados, Três Lagoas apresentou o maior valor médio do presente, R$ 255,56, sendo que na Capital o valor médio ficou em R$ 215,93.

Dentre os que informaram que não irão presentear na data, 66,21% disseram que a mãe já faleceu, 16,81% moram longe delas e 5,32% alegam estar sem dinheiro. “É importante ressaltarmos que a maioria, mais de 64%, pretende pagar à vista e por isso esperam descontos. O parcelamento é outro fator ao qual o lojista deve estar atento, apontado como fator decisivo por 35,48% dos que irão presentear”, diz a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

“Considerando a disposição maior das pessoas em gastar no período, os pequenos negócios podem aproveitar a data para aumentar seu faturamento e lucro. Para isso, é preciso apresentar uma vitrine atraente em suas lojas, oferecer produtos de qualidade, com preços competitivos e descontos, pelo menos para os pagamentos à vista. Além disso, é sempre importante fazer uma divulgação com antecedência, utilizando o potencial dos canais digitais. Vale ressaltar também o cuidado com a gestão para garantir o abastecimento do negócio, para que o cliente não fique sem o produto desejado”, explica a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

