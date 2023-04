Gabigol vive maior seca desde que chegou ao Fla em meio à espera de técnico

Gabigol está passando por momentos difíceis enquanto enfrenta a sua seca de gols no Flamengo. Durante a gestão de Vítor Pereira como técnico, Gabigol solicitou ser usado como centroavante em vez de atuar em uma posição mais recuada.

Em resposta a esse pedido, o treinador optou por deixar o jogador de número 10 no banco e manter Pedro como atacante titular. Além disso, Gabigol teve um confronto com um torcedor do Fluminense após perder o título do Campeonato Carioca e respondeu à provocação do fã que estava filmando.

Sem Vítor Pereira no banco, Jorge Jesus e Sampaoli despontam como opções para o comando do Flamengo, que busca um treinador.

Jesus é ídolo da equipe e bastante querido por Gabigol, que nunca escondeu a admiração pelo atual técnico do Fenerbahce.

Sampaoli também gosta do jogador: quando trabalhou no Sevilla, pediu para que o clube espanhol sondasse a situação do atacante.