Bolsonaro solicita autorização do STF para participar da posse de Donald Trump nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de autorização para viajar aos Estados Unidos e participar da cerimônia de posse de Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro. A solicitação, acompanhada do convite oficial para o evento, foi divulgada pelo advogado e ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

“A defesa do Presidente Bolsonaro fornecerá e cumprirá as exigências do ministro Alexandre, juntando aos autos toda a competente documentação”, afirmou Wajngarten. A apresentação do convite oficial foi uma exigência do ministro Alexandre de Moraes para avaliar o pedido.

Bolsonaro está atualmente proibido de deixar o Brasil e teve seu passaporte apreendido por ordem de Moraes no âmbito da Operação Tempus Veritatis, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. O pedido de Bolsonaro inclui previsão de viagem em 17 de janeiro, com retorno ao Brasil no dia 22.

O ministro Alexandre de Moraes analisará a documentação apresentada pela defesa de Bolsonaro antes de decidir sobre a liberação do passaporte e a autorização para a viagem. Caso aprovada, esta será a primeira viagem internacional de Bolsonaro desde o início das investigações relacionadas à Operação Tempus Veritatis.

A cerimônia de posse de Donald Trump marca o retorno do republicano à presidência dos Estados Unidos e reforça a relação entre os dois líderes, que mantiveram uma aliança política durante os respectivos mandatos.

O pedido de autorização ocorre em um momento delicado para Bolsonaro, que enfrenta várias investigações no Brasil. Além da tentativa de golpe, o ex-presidente é alvo de inquéritos que apuram atos antidemocráticos e o uso de instituições públicas para fins pessoais durante sua gestão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais