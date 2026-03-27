Lançamento da 4ª Corrida dos Poderes terá treinão e show de Guga Borba neste domingo

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva de servidores públicos e comunidade em geral, neste domingo (29), será realizado o lançamento oficial da 4ª edição da Corrida dos Poderes, com uma programação pensada para toda a família. O evento acontecerá na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, a partir das 16h30.

Um dos destaques da programação é o “treinão”, ideal para quem deseja entrar no clima esportivo e se preparar para a prova oficial, que costuma ocorrer em outubro. A concentração está marcada para às 16h30, com largada às 17h, contemplando caminhada de 3km e corrida de 5 km.

A programação também contará com apresentação musical ao vivo de Guga Borba e banda, marcada para às 18h30. Para as famílias, haverá espaço kids dedicado às crianças, além de sorteio de brindes para os participantes.

A Corrida dos Poderes chega à sua quarta edição consolidada como um dos principais eventos de incentivo à prática de atividade física entre servidores dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) além de instituições como o Tribunal de Contas, Ministério Público e a Defensoria Pública.

O número de participantes na Corrida dos Poderes tem aumentado de forma significativa a cada edição. Em 2025, foram 4.200 inscritos, número superior aos 3.500 participantes de 2024, representando um aumento de cerca de 20% em relação à segunda edição.

A Corrida dos Poderes é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS).

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez, a iniciativa é fundamental para estimular a participação da população e promover hábitos saudáveis.

“Este é um momento estratégico para mobilizar os servidores públicos e incentivar a adesão à corrida desde as etapas iniciais. A proposta é ampliar a integração com a comunidade, aproximar a população das ações promovidas pelo poder público e fortalecer a cultura da prática regular de atividades físicas, contribuindo para mais qualidade de vida e bem-estar para todos.”

Os interessados já podem garantir a participação por meio do link de inscrição (clique para acessar).

Programação:

16h30: Abertura da arena com DJ Fabinho

17h00: Largada do treinão (5 km corrida / 3 km caminhada)

17h40: Apresentação técnica e pronunciamento das autoridades

18h30: Show com Guga Borba (momento de confraternização)



O evento contará ainda com praça de alimentação com food trucks e espaço kids.