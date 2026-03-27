PRF apreende 1,2 tonelada de maconha durante abordagem em Dourados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.253 quilos de maconha, nesta quinta-feira (26) durante abordagem. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 2303 quilômetros de Campo Grande.

A droga foi encontrada em um Hyundai/Creta. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu em um primeiro momento e só parou após realização do acompanhamento tático.

O motorista confessou que transportava maconha de Laguna Carapã até Dourados. Os policiais descobriram também que o veículo utilizava placas falsas e possuía registro de furto, desde janeiro de 2025, em Campinas (SP).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Dourados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.