Integrante de facção é baleado após suspeitas de plano de ataque contra policias penais, em Campo Grande

Na manha desta sexta-feira (27), um homem, de 34 anos, conhecido como o “Mancha”, mas identificados como Douglas Souza do Nascimento foi morto baleado pela equipe do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar). O caso aconteceu em um barraco no Bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. O homem era suspeito de integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A ação policia aconteceu por volta 6h e flagrou o suspeito saindo da residência e supostamente apontado uma arma em direção dos agentes. Na ocasião ele acabou baleado e encaminhado para atendimento médico, mas devidos aos ferimentos não resistiu e acabou falecendo UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas.

Ainda segundo informações da Policia Militar, o suspeito já havia um histórico extenso de passagens pela policia e estava sob investigação sobre plano de ataque contra policias penais. Além disso, Mancha também possui envolvimento com o trafico de drogas. O caso continua sob investigação para a clareza dos fatos.

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