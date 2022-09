Adolescente morre após cair de carroceria e ser atingida por geladeira

A adolescente de 13 anos, identificada como Anay Emanuele Domingues Cáceres, veio a óbito no último sábado (17), após cair da carroceria de uma caminhonete, no momento em que segurava uma geladeira que era transportada no veículo. Ela era moradora do Distrito de Taunay.

Anay foi socorrida pelas equipes de resgate mas não resistiu e morreu no hospital. O acidente ocorreu em Aquidauana, a 125 quilômetros de Campo Grande, próximo a uma propriedade rural, por volta das 9 horas da manhã.

De acordo com as informações iniciais, o avô da vítima dirigia a caminhonete no momento do acidente. Ela teria se desequilibrado e o eletrodoméstico veio a cair por cima dela. Familiares a socorreram mas Anay teria sofrido fraturas no crânio e na coluna.

Ela teria chegado ao hospital com o pulso fraco e sangramento intenso e foi imediatamente levada para a sala de emergência, onde foi realizado os procedimentos de Parada Cardiorrespiratória. O corpo da jovem foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Aquidauana para investigar as causas do óbito. O caso foi registrado como morte a esclarecer e a polícia investiga o caso. A escola onde a adolescente estudava emitiu uma nota de pesar, e diz estar sem palavras pela partida da jovem, e enviou sentimentos para a família e amigos da vítima. Amigos também prestaram as últimas homenagens nas redes sociais.

A morte de Anay ocorreu menos de um mês após o aniversário. Os pais da jovem haviam celebrado a data nas redes sociais. “Quero agradecer a Deus pela vida dela e clamar por muitas bênçãos, dizer que sou muito orgulhoso por ter uma filha linda da etnia terena”, dizia a postagem.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.