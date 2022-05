Dybala se despede e faz sua última partida pela Juventus depois de 7 anos

Sete anos depois, o argentino Paulo Dybala, 28, está de saída da Juventus. Grande nome da história da gigante da Serie A, ele não chegou a um acordo de renovação em meio aos termos do clube italiano, e será um agente livre ao final da temporada.

Nesta segunda-feira (16), Juventus e Lazio se enfrentaram pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. No Allianz Stadium, o time de Massimiliano Allegri sofreu o empate por 2 a 2 no último lance do jogo.

Dybala publicou nas redes sociais um texto de despedida para a torcida e o time da Juventus.”É difícil encontrar as palavras certas para te cumprimentar, são muitos anos e muitas emoções envolvidas, todas juntas… Achei que ficaríamos juntos ainda mais anos, mas o destino nos coloca em caminhos diferentes”, começa o argentino.

"Jamais esquecerei tudo o que você me fez vivenciar, cada jogo, cada gol. Com você eu cresci, aprendi, vivi e sonhei. Foram 7 anos de magia, 12 troféus e 115 gols que ninguém vai tirar de nós. Nunca. Obrigado por me apoiar nos momentos difíceis", completou o jogador.

