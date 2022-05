Última etapa de drenagem e pavimentação no bairro Nova Lima é iniciada

Os mais de 40 mil moradores do bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande já podem comemorar o início da última fase de drenageme pavimentação do bairro mais populoso da Capital.

A informação é da Prefeitura Municipal, que diz ter duas frentes de obras em execução. Entre elas, dois ramais de tubulação, um na Avenida Cândido Garcia de Lima e outro na Rua Haroldo Pereira, que atravessará a Avenida Cônsul Assaf Trad até o córrego no parque que leva o mesmo nome. A intervenção vai eliminar pontos de alagamento nesta região, que faz divisa com o Jardim Anache.

O início da drenagem quase na esquina da Cândido Garcia de Lima com a Rua Bertolino Cândido, a poucos metros da casa de dona de casa Paula Torraca, animou a aposentada de 75 anos, que chegou no bairro há 35 anos, quando haviam poucas casas nas redondezas. “O asfalto era um sonho da população. Toda vez que chove, fica quase impossível entrar e sair de casa”, relata a moradora.

A Avenida Cândido Garcia de Lima se estende por 2,1 km, atravessa todo o Nova Lima, liga os dois extremos do bairro, desde a Avenida Lino Vilacha até a Marquês de Herval. O trecho a partir da Zulmira Borba já está pavimentado, assim como a quadra final.

Estão programados 28,4 km de asfalto e 2,5 recapeamento, abrangendo o quadrilátero formado pelas ruas Zulmira Borba, Francisco Pereira Coutinho, Cônsul Assaf Trad e Avenida Lino Vilacha.

Serão asfaltada 31 ruas e recapeadas outras 6, abrangendo o quadrilátero formado pelas ruas Zulmira Borba, Cônsul Assaf Trad, Gualter Barbosa e Lino Vilacha.

Entre as vias que serão asfaltadas, a terceira pista da Avenida Cônsul Assaf Trad será prolongada em mais um 1 km, da Zulmira Borba até a Lino Vilacha (acesso ao Hospital São Julião) que no trecho inicial será alargada e recapeada, complementando o serviço feito há dois anos, quando foi asfaltado o Jardim Anache. Nas outras duas etapas, a terceira pista da Cônsul foi feita da Rua Alfredo Borba até a Rua Jacinto Máximo.

Com estas duas etapas que serão feitas de forma simultânea, a região ganha uma via asfaltada em toda sua extensão com duas pistas, a Avenida Cândido Garcia Lima, que começa na Rua Marquês de Herval, atravessa o Nova Lima e termina na Lino Vilacha , divisa com o Jardim Anache e Columbia.

Desde 2017, a região recebeu grandes investimentos em drenagem, obras de controle de enchente. Foram executados 54 km de pavimentação, abrangendo as duas etapas do Nova Lima e nos conjuntos habitacionais Oscar Salazar, José Tavares e Parque Iguatemi, construídos no bairro.

