Juventude AG volta à ‘rotina’ de derrotas

O Juventude AG voltou a enfrentar dificuldades longe de Dourados e foi derrotado por 3 a 2 pelo Lages-SC, na Serra Catarinense, pela oitava rodada da LNF Silver. O time sul-mato-grossense esteve próximo de arrancar um empate, mas sofreu gol nos segundos finais.

Ainda no primeiro tempo, Nathan abriu o placar em jogada ensaiada de falta, mas o Lages respondeu antes do intervalo, com Christian. Na etapa final, os donos da casa conseguiram a virada com Marcos Vinicius em cobrança de falta. Em desvantagem, o Juventude passou a usar o goleiro-linha. A estratégia surtiu efeito, Nathan marcou novamente e empatou a partida.

Nos minutos finais, um erro na armação determinou o resultado. Guto interceptou a bola e marcou o gol da vitória do Lages nos últimos instantes. Após a partida, o goleiro Dantas destacou o lado caseiro do time. “Em casa a gente está sendo muito forte. Infelizmente, fora de casa, não estamos conseguindo somar pontos. Mas o campeonato ainda é longo. Creio que a gente vai classificar e chegar longe”, completou.

A equipe de Dourados terá a chance de se reabilitar diante da torcida quarta-feira (10), às 21h, quando recebe o Vasco da Gama-RJ, pela nona rodada. Dantas convocou o apoio dos torcedores. “Vamos atrás dos três pontos. E chamo toda a torcida para estar no ginásio apoiando a gente”, disse.

MS na Copa do Brasil Feminina

Foi definido o chaveamento das oitavas de final da Copa do Brasil. A CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) divulgou os confrontos da competição, que tem a presença de duas equipes do Estado na disputa: o DEC (Douradina Esporte Clube) Futsal, de Campo Grande, a e a AFFI (Associação Fioravantes Futsal Independente), de Sidrolândia.

A AFFI terá pela frente o São José-SP e, em caso de classificação, enfrentará o Taboão Magnus-SP, atual campeão da competição, que já está garantido nas quartas de final. Já o DEC encara o Pato Branco-PR nas oitavas e, se avançar, medirá forças com a ADEF-DF, equipe que também entra diretamente nas quartas após ter terminado a última edição na terceira colocação.

As datas-base da competição já estão definidas: as oitavas de final serão disputadas entre os dias 29 de junho e 29 de julho, enquanto as quartas acontecem entre 10 de agosto e 2 de setembro. As duas finalistas garantem vaga na Supercopa 2027, que definirá o representante brasileiro na Copa Libertadores da modalidade em 2028.

Por Ricardo Prado

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