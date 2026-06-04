Sinal verde da China abre nova fase para a carne brasileira no mercado internacional

A Abiec atribuiu o resultado ao desempenho contínuo realizado por produtores rurais

A Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) considera histórica a decisão do governo da República Popular da China de reconhecer todo o território brasileiro como livre de febre aftosa. O anúncio, realizado nesta terça-feira (2), encerra uma negociação conduzida ao longo de mais de duas décadas e representa um marco para a pecuária brasileira e para a relação comercial entre os dois países.

A medida é resultado de um trabalho contínuo realizado por produtores rurais, indústrias, serviços veterinários oficiais e demais instituições envolvidas na defesa agropecuária. Ao longo dos anos, o Brasil consolidou elevados padrões de controle, vigilância e monitoramento sanitário, alcançando um dos mais robustos sistemas de defesa animal do mundo.

A ABIEC destaca a atuação do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), que liderou o processo de consolidação sanitária do país, e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), cuja articulação diplomática foi fundamental para o avanço das tratativas junto às autoridades chinesas. A conquista reflete a capacidade do Brasil de unir excelência técnica e diálogo institucional em favor da ampliação do comércio agropecuário.

Para a cadeia da carne bovina, a decisão traz ainda mais segurança e previsibilidade para o comércio entre Brasil e China. Principal destino das exportações brasileiras do produto, a China desempenha papel fundamental para o setor, e esse avanço reforça a confiança construída ao longo dos anos, criando condições para o aprofundamento das relações comerciais e para a geração de mais oportunidades ao longo de toda a cadeia produtiva.

Em meio a exigências europeias

A carne brasileira consolida parceria com chineses.Na segunda quinzena de maio, autoridades chinesas decidiram retomar as habilitações das três plantas frigoríficas brasileiras que estavam temporariamente suspensas desde março de 2025.

A medida representa uma importante conquista para o setor e reforça a confiança da China no sistema sanitário brasileiro e na qualidade da carne bovina produzida no Brasil. As unidades com habilitações retomadas ficam em Mozarlândia (GO), Nanuque (MG), e Presidente Prudente (SP).

A retomada das exportações dessas plantas reforça a solidez da relação comercial entre Brasil e China e demonstra a capacidade de diálogo, articulação e resposta técnica construída pelo Brasil junto ao principal destino da carne bovina brasileira no mercado internacional. Também representam uma demonstração de força e união do setor, logo após União Europeia anunciar novas exigências regulatórias referentes ao uso de antimicrobianos na produção animal, com entrada em vigor prevista para setembro de 2026.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram