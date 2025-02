Judocas de MS conquistam ouro no Meeting Nacional de judô 2025

O judô Sul-mato-grossense conquistou dois títulos importantes no Meeting Nacional de Judô 2025, que aconteceu no último fim de semana, em Brasília (DF). Os atletas Mariana Giachini e André Lucas Dodero garantiram medalhas de ouro em suas categorias, levando o nome de Mato Grosso do Sul ao topo do pódio.

Mariana Giachini foi campeã na categoria Sub-18 -70kg, contra Valentina Sperancetta, da Sociedade Morgenau (PR). O pódio foi completado por Clarisse Rocha, do Flamengo-RJ, que ficou com o bronze.

Já André Lucas Dodero conquistou a vitória na final da categoria Sub-18 -55kg. Representando o Judô Clube Rocha, o judoca venceu Yuri Marcos Pereira, do Grêmio Náutico União (RS), aplicando um ippon decisivo nos últimos 47 segundos de combate. O terceiro lugar da categoria ficou com Paulo Henrique Santos Neto, de São Paulo.

Com os resultados conquistados no Meeting Nacional, os atletas de MS garantiram vaga no 1º estágio internacional de 2025. Mariana participará do evento em Bad Blankenburg, na Alemanha, enquanto André Lucas competirá em Bremen, também na Alemanha. A convocação oficial será divulgada pela CBJ (Confederação Brasileira de Judô) em breve.

