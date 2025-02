Edital da Pnab seleciona projetos culturais na área de artes visuais

Serão selecionados até 120 obras de arte

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (11) edital da PNAB com o objetivo de selecionar projetos culturais para fomento às artes visuais, produzidas por artistas visuais nascidos ou residentes no Estado de Mato Grosso do Sul por no mínimo 2 (dois) anos, a fim de compor acervo e reserva técnica dos museus vinculados à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS.

Estes projetos constituirão em produtos finais, visando ampliar o acervo artístico do Museu de Arte Contemporânea e do Museu de Imagem e Som, ambos vinculados à FCMS, valorizar a produção e identidade artística regional, apoiar o legado e contribuir para a geração de renda dos artistas visuais, promover a difusão e apreciação da diversidade artística, bem como, democratizar o acesso à arte pela população, por meio de acervos públicos diversificados, em consonância com a política pública de cultura de Estado, estabelecida na Lei do Sistema Estadual de Cultura de MS – SIEC/MS (Lei n.º 5.060/2017) e na Lei do Plano Estadual da Cultura – PEC/MS (Lei n.º 5.148/2017)

Serão selecionados o total de até 120 obras de arte. O valor total deste edital é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo: R$ 179.500.000,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais) destinados ao fomento às Artes Visuais de até 39 de obras na categoria Pintura; R$ 73.500.000,00 (setenta e três mil e quinhentos reais) destinados ao fomento às Artes Visuais de até 18 obras na categoria Escultura; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) destinados ao fomento às Artes Visuais de até 20 obras na categoria Fotografia; R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais) destinados ao fomento às Artes Visuais de até 24 obras na categoria Gravura; R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais) destinados ao fomento às Artes Visuais de até 19 obras na categoria Desenho.

As inscrições podem ser feitas de 09 horas do dia 12 de fevereiro de 2025 até às 18 horas (dezoito horas) do dia 24 de fevereiro de 2025, horário de Brasília.

Podem participar deste Edital:

Autores que sejam artistas visuais, nascidos ou residentes no Estado de Mato Grosso do Sul, com atuação comprovada na área das artes visuais no estado, há, no mínimo, 2 (dois) anos; Herdeiros legais de obras de artistas visuais que atendam as seguintes condições: O artista visual, autor da obra inscrita deve ser nascido ou residir no Estado de Mato Grosso do Sul, há, no mínimo, dois anos; O artista visual, autor da obra inscrita deve ter atuação comprovada na área das artes visuais no estado, há, no mínimo, 2 (dois) anos. Os herdeiros devem apresentar documentação que comprove sua condição de herdeiro das obras inscritas.

Podem participar deste Edital na qualidade de proponente:

Pessoa física maior de 18 anos, residente e domiciliada no Estado de Mato Grosso do Sul por, no mínimo, dois anos; Microempreendedor Individual (MEI) que possua registro compatível com a área artístico-cultural e seja estabelecido no estado de Mato Grosso do Sul por, no mínimo dois anos; Pessoa jurídica com fins lucrativos (Ex.: empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc.); Pessoa jurídica sem fins lucrativos (Ex.: Associação, Fundação, Cooperativa, etc.).

Cada proponente poderá se inscrever, neste edital com, no máximo, 01 (um) projeto, apresentando até 02 (duas) obras para seleção. Cada proponente poderá ser contemplado com, no máximo, 02 (duas) obras selecionadas, independentemente de se inscrever como pessoa física ou jurídica. O proponente poderá inscrever-se em até 02 (das) categorias de linguagem distintas, escolhendo a(s) faixa(s) de valores previstas na categoria de acordo com as dimensões da obra.