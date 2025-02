Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 53 milhões, nesta quinta-feira (13)

Nesta quinta-feira (13), a Mega-Sena sorteia prêmio de aproximadamente R$ 53 milhões. No último sorteio, não houve acertadores das seis dezenas e o prêmio acumulou mais uma vez.

Embora o prêmio principal não tenha saído, duas apostas de Mato Grosso do Sul, faturaram R$ 29 mil na quina. Os números sorteados foram: 01-11-13-27-45-59.

Este é o sétimo sorteio consecutivo em que o prêmio principal da Mega-Sena não tem vencedor.

Cada uma das 116 apostas que acertaram os cinco números faturaram R$ 29.262,50. Na quadra, 7.322 apostas acertaram quatro números e faturaram R$ 662,27. Desta última 94 ganhadores são de Mato Grosso do Sul.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.