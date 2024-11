Judoca Sul-mato-grossense conquista prata no Grand Prix de Judô no Cazaquistão

O jovem judoca Gabriel Rodrigues, de 16 anos, brilhou no cenário internacional ao conquistar a medalha de prata na categoria até 70 kg (classe J1) do Grand Prix de Judô, realizado no sábado (23) em Astana, no Cazaquistão. A competição é promovida pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA) e marca o início da corrida classificatória para os Jogos Paralímpicos de 2028, em Los Angeles.

Gabriel, que é natural de Mato Grosso do Sul, enfrentou uma campanha impecável até a final, onde foi superado pelo russo Artem Merkulov, competindo como atleta neutro devido às sanções internacionais contra seu país.

“É uma honra conquistar essa medalha e representar o judô brasileiro. Este ano foi incrível, cheio de conquistas. Sonho em disputar uma Paralimpíada e trilhar esse caminho. Estou muito feliz com o resultado e agradeço a todos pela torcida”, declarou Gabriel à imprensa.

O Brasil foi representado por cinco atletas no torneio, com destaque também para Danilo Silva, de Rondônia, que conquistou o bronze na categoria até 81 kg J1. Danilo garantiu a medalha ao derrotar Shokhrukh Nazarov, do Tajiquistão, com um ippon decisivo durante a prorrogação (golden score).

Hellen Machado, que competiu na categoria até 60 kg J2, foi outra representante do Brasil, mas não conseguiu avançar às fases de premiação.

Tradição e expectativas

O judô paralímpico brasileiro segue como uma das modalidades mais bem-sucedidas do país, acumulando 33 medalhas nos Jogos Paralímpicos. Neste ano, o Brasil alcançou seu melhor desempenho histórico, com oito pódios, incluindo quatro ouros.

A prata de Gabriel Rodrigues reafirma a força do judô nacional e destaca o potencial das novas gerações. O Grand Prix também introduziu as novas regras da IBSA, que alteraram as faixas de peso para o novo ciclo paralímpico, prometendo uma dinâmica renovada na disputa por vagas em Los Angeles 2028.

