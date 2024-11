Procon Municipal intensifica fiscalização e oferece dicas aos consumidores na semana da Black Friday

O Procon Municipal de Campo Grande intensifica suas ações de fiscalização durante toda a semanada Black Friday, monitorando estabelecimentos e orientando consumidores sobre os cuidados necessários ao realizar suas compras.

Com a expectativa de um aumento significativo no volume de vendas, o Procon monitora de perto práticas comerciais a fim de que sejam cumpridas as normas estabelecidas, como a correta precificação dos produtos e a clareza nas informações sobre promoções e descontos, por exemplo.

“O objetivo é garantir que os consumidores tenham uma experiência de compra segura e justa, evitando práticas abusivas e garantindo que as ofertas sejam reais”, afirmou o subsecretário do Procon Municipal, José Costa Neto.

Além da fiscalização, o órgão também disponibiliza uma série de dicas para os consumidores que pretendem aproveitar as promoções da Black Friday. Entre as orientações, destacam-se:

Pesquise preços: Antes de comprar, faça uma pesquisa prévia dos preços dos produtos em diferentes lojas. Isso ajudará a identificar se a promoção é realmente vantajosa.

Desconfie de descontos excessivos: Ofertas que parecem boas demais para ser verdade podem ser armadilhas. Fique atento a preços que foram inflacionados antes da promoção.

Verifique a reputação do vendedor: Confira a credibilidade dos sites e lojas onde pretende comprar. Avaliações e comentários de outros consumidores podem oferecer uma boa percepção sobre o vendedor.

Leia as condições da oferta: Esteja atento às regras das promoções, como prazos de entrega, políticas de troca e garantia dos produtos.

Fique atento ao direito de arrependimento: Nos casos de compras on-line, o consumidor tem até 7 dias para se arrepender e solicitar a devolução do produto.

Guarde comprovantes: Mantenha todos os recibos e comprovantes de compra. Eles são fundamentais para qualquer eventual reclamação.

A Black Friday é uma grande oportunidade para os consumidores, mas é essencial que todos estejam bem informados e cautelosos. O Procon Municipal está disponível para atender as demandas e esclarecer dúvidas dos consumidores através do canal de denúncias 156 Opção 2 ou presencialmente, na Avenida Afonso Pena, 3.128.

#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra um servidor do Procon, usando colete azul de identificação com a logo do Procon Municipal e da Prefeitura Municipal de Campo Grande, olhando eletrodomésticos na prateleira de uma loja enquanto, utilizando uma caneta e uma prancheta, realiza anotações.

Com Prefeitura CG

