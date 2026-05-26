Judoca de MS conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô 2026

O judô de Mato Grosso do Sul voltou a se destacar no cenário nacional. A atleta Maria Clara Shiroma, conhecida no meio esportivo como “Shirominha”, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô 2026, realizado em Aracaju (SE).

Considerada uma das grandes promessas do judô sul-mato-grossense, Maria Clara vem acumulando resultados expressivos nos últimos anos. Entre as principais conquistas da atleta estão o tricampeonato no Campeonato Brasileiro da Região IV, a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de 2024 e a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano, competição para a qual se classificou após o desempenho nacional.

A nova conquista reforça o talento, a disciplina e a dedicação da judoca, além de evidenciar a força do esporte de Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais.

Para a mãe da atleta, Érica Ediuvane Bento Bispo Shiroma, servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o momento é de orgulho e gratidão. “É emocionante acompanhar cada passo da trajetória dela. Essa medalha representa muito esforço, renúncia e dedicação diária. Ver minha filha levando o nome de Mato Grosso do Sul para o pódio nacional é uma felicidade imensa”, destacou.