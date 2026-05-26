Discussão entre vizinhos termina em tiros, perseguição e prisão no Bairro Tiradentes

Uma discussão entre vizinhos terminou com disparos de arma de fogo, perseguição policial e um homem preso na noite dessa segunda-feira (25), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O marceneiro José Ricardo dos Santos Ferreira, de 41 anos, é suspeito de atirar contra uma diarista de 37 anos após uma briga motivada por desentendimentos antigos entre as famílias.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que a discussão começou na esquina da rua onde ambos moram. Conforme o relato, o vizinho frequentemente consumia bebida alcoólica e provocava familiares da vítima.

Ainda de acordo com o registro policial, durante a confusão, José Ricardo teria saído de casa armado e efetuado três disparos. Um dos tiros foi feito para o alto e outros dois na direção da diarista, que correu para escapar.

Moradores acionaram a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio do 190. Uma testemunha informou aos policiais que precisou se esconder no banheiro com o filho após ouvir vários disparos em frente a uma conveniência da região.

A vítima contou que os militares chegaram ao bairro justamente quando o suspeito tentava fugir em uma motocicleta Honda Biz preta.

Conforme o boletim, os policiais iniciaram acompanhamento tático até conseguirem abordar o homem. Inicialmente, ele negou os fatos, mas depois afirmou aos militares que a vizinha “estava passando dos limites”.

Durante diligências, os policiais localizaram um revólver calibre .22 escondido debaixo de uma lona em outro imóvel frequentado pelo suspeito. A arma continha três munições deflagradas e outras seis intactas.

O caso também foi registrado como injúria racial. Segundo a diarista, o homem costumava fazer ofensas racistas durante as discussões entre os vizinhos.

Apesar do susto e do medo, a mulher afirmou que não pretende deixar a casa onde cresceu. O caso segue sob investigação das autoridades policiais.

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