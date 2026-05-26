4º Festival do Hambúrguer: Festival chega aos Altos da Afonso Pena com 26 hamburguerias, 52 receitas e a promessa de um hambúrguer recordista de mais de 100 kg

Campo Grande vai receber, entre os dias 29 e 31 de maio de 2026, uma das maiores celebrações da gastronomia urbana de Mato Grosso do Sul. O festival promovido pelo Hamburgueiros do MS retorna aos Altos da Avenida Afonso Pena reunindo chefs, empreendedores e o público apaixonado por hambúrguer em uma programação que mistura culinária, cultura e entretenimento.

A nova edição chega embalada pelo crescimento do setor no Estado e pela consolidação do movimento gastronômico com 26 hamburguerias, totalizando 52 tipos de hambúrguer com preço fixo de R$30 e R$40. Com expectativa de público superior às edições anteriores, o evento aposta em uma estrutura ampliada e em experiências mais interativas para o visitante.

Nos últimos anos, o coletivo Hamburgueiros do MS se transformou em uma das principais redes de articulação gastronômica da região, reunindo cerca de 120 participantes. A edição de 2025 já havia registrado grande adesão do público, com aproximadamente 40 mil pessoas por edição, o que reforçou a força do segmento e o impacto direto na economia criativa local. Para 2026, a proposta é ampliar ainda mais a visibilidade dos negócios participantes e fortalecer a competitividade entre as marcas.

Diversidade de sabores

O festival reúne uma grande variedade de hamburguerias de Mato Grosso do Sul, cada uma apresentando criações exclusivas que vão do clássico ao mais autoral. A proposta mistura ingredientes tradicionais com combinações inusitadas, reforçando a diversidade gastronômica que marca o evento.

Entre as opções, a 7BURG leva ao público o “Piscininha de Cheddar”, com burger de 150g, cheddar cremoso e farofa de bacon, além do “Sweet Bacon”, que combina geléia de bacon, catupiry e cebola crispy. Já a Alan’s Gourmet aposta no Choripan com linguiça artesanal e no Smash Duplo com dois burgers e cheddar.

A Black Rabbit investe em versões mais intensas, como o Black Melt Bacon, com dois smashs de costela e creme de cheddar, e o Black Cheddar Empanado. A Bonfim Lanches apresenta o PAP’S 90 e a Bagunça Tradicional, ambos com blend angus, bacon e combinações robustas. A Búfalo Beef traz carnes diferenciadas, como o Bubalino com mozzarella de búfala e o Véi do Rio, com goiabada defumada e crispy de mandioca.

Outras participantes também ampliam o cardápio do festival, como Burger Pub com o Onion King e o Chuck Norris 1.0, Carnívoros com o Cheddar King e versões na brasa, e Tio Marquinhos com o Oklahoma Smash e Blue Cheese Smash.

A lista segue com propostas variadas de Dumato, El Parrudo, HS Gastronomia, Insano Burger, La Burgezz, MV Burger, Nabrasa, Pro Burger, Roast Burger, Safari, Sagrado Burger, Sobrenatural e Tendas, além das opções doces da Cacimba e Dellato Gelato Artesanal, consolidando o evento como uma verdadeira vitrine da cultura do hambúrguer no Estado.

Recorde em metros

Em entrevista ao Jornal O Estado, o organizador do festival, Weslley Renovato, destacou que o evento vai muito além da gastronomia e busca oferecer uma experiência completa ao público.

Segundo ele, a programação reúne diferentes segmentos, como docerias, sorvetes, açaí e cervejarias artesanais, além das hamburguerias participantes. A edição também contará com atrações musicais ao longo dos três dias e ações interativas que envolvem o público em desafios e experiências dentro do espaço do evento.

“Não é só hambúrguer. A gente tem gelados, cookies, sorvete, açaí e várias docerias juntas no mesmo lugar, além da Endrigo Cervejaria, que vai promover uma gincana com chopp de metro pra galera participar. Também vamos fazer uma ação especial com as hamburguerias no domingo, tentando produzir o maior e mais pesado hambúrguer do Brasil, com mais de 100 kg e mais de 90 cm de altura, pra tentar até registrar um recorde. E ainda tem música todo dia, com bandas de abertura, country, pagode e shows ao vivo durante o evento inteiro”, afirma.

O evento tem crescido a cada edição, impulsionado agora também pelo apoio de empresas privadas e pela parceria com o iFood, que passa a contribuir diretamente com as hamburguerias de Campo Grande. Segundo ele, o fortalecimento do festival também passa pelo aumento do número de participantes e pela diversidade de propostas gastronômicas, além de ações sociais previstas para esta edição.

“Pela primeira vez a gente conta com o apoio do iFood, que vem ajudando as hamburguerias e dando uma base importante pra gente crescer ainda mais. O festival está ficando maior a cada ano, com apoio do governo do Estado e agora também da iniciativa privada.E aquele hambúrguer gigante, depois que a gente tentar bater o recorde, a ideia é doar, fazer uma ação solidária mesmo, com entidades sociais recebendo esse material”, destaca.

Programação

A organização do festival detalhou a programação completa do evento e deve reunir público durante os três dias de atividades. A proposta, segundo os responsáveis, é incentivar o consumo de hambúrguer também no horário do almoço, além de oferecer atrações musicais ao longo de toda a programação.

“Na sexta a gente começa às 18h com um show gospel da banda DOZE2, e depois vem Renato Pacheco com country music. No sábado a programação começa após o almoço com DJ, segue com atrações durante o dia e à noite tem show da banda V12 até por volta das 23h. Já no domingo a ideia é abrir ao meio-dia, com pagode, chopp e hambúrguer, depois tem mais shows no fim da tarde e encerramento também à noite. A entrada é gratuita durante todo o evento”, afirmou a organização.

Participantes

Para a reportagem Murilo V., representantes da MV Burgers comentaram a estreia da marca no festival e destacaram a expectativa positiva para o evento em Campo Grande. A participação deste ano marca a primeira presença da hamburgueria na programação, que reúne diferentes estabelecimentos do setor gastronômico e aposta em crescimento de público e visibilidade.

“A expectativa é bem alta, principalmente por causa das edições anteriores, que já mostraram a força do festival. Vamos levar dois hambúrgueres que são os carros-chefes da casa: o Magnífico, com cheddar, mussarela, bacon, salada e nossa maionese especial, e outro clássico mais tradicional, com pão, carne, queijo, bacon e maionese da casa. Acreditamos muito na qualidade do que a gente já faz no dia a dia”, afirma.

O proprietário da HS Gastronomia, Henrique Soares, destacou a proposta da marca para o festival de hambúrguer em Campo Grande, apostando em combinações consideradas mais ousadas e em carnes alternativas como diferencial dentro do evento. Segundo ele, a participação em edições anteriores contribuiu para o fortalecimento da empresa e ampliou a visibilidade do trabalho com gastronomia exótica no Estado.

“A gente trabalha com comidas exóticas. Nesse festival estamos trazendo dois hambúrgueres de carne 100% de avestruz. Um deles é o Avestruz Wine, com cebola caramelizada no vinho, molho artesanal e uma proposta mais leve. O outro é o Avestruz Pantaneiro, com vinagrete, chimichurri e nosso molho especial. A ideia é mostrar uma carne diferente, sem gordura, mas bem suculenta e acessível para o público”, finaliza.

Serviço: Este ano o Festival do Hambúrguer será realizado no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos dias 29,30 e 31 de maio com horários na programação desta matéria. A entrada para o festival é pet friendly e gratuíta.