Judoca de MS comemora volta por cima depois de grave lesão

Luan Pimentel foi um de destaques do GP paralímpico, em São Paulo

O ouro conquistado na primeira etapa do Grand Prix de Judô Paralímpico tem um significado especial para Luan Pimentel.

O lugar mais alto do pódio, obtido quarta-feira (3), em São Paulo (SP), foi o primeiro depois de seu retorno aos tatames.

No CT Paralímpico, na capital paulista, o sul-mato- -grossense do Ismac foi o primeiro no peso até 73 kg, para atletas J2 (baixa visão). O vice ficou com Wilton Júnior (Ceibc-RJ), seguido por Halyson Boto (Icemat-MT) e Denis Rosa (AMJ-SP).

Recuperado de uma lesão grave no joelho direito que o tirou de ação por 11 meses, entre o fim de 2021 e o ano passado, o paratleta, nascido em Camapuã, comemorou a conquista que encerrou o período sem títulos. “Estou muito feliz, vim de uma lesão séria, fiquei muito tempo sem treinar. Desde que comecei no judô, nunca havia passado tanto tempo inativo”, disse Luan, 25 anos, segundo o site da CBDV.

“Poder sentir que evoluí, voltei um atleta melhor, é muito bom. Fiquei feliz com minha performance. Lutei contra atletas que foram para Paralimpíada, gente que já tinha ganhado de mim”, destacou o campeão.

Todos os principais nomes da seleção brasileira nos últimos anos que estavam inscritos subiram no lugar mais alto do pódio, confirmando o foco dos judocas na reta final da briga pela vaga nos Jogos Paralímpicos.

Os últimos torneios qualificatórios para Paris 2024 estão agendados para o segundo semestre: duas etapas do Grand Prix da IBSA, no Azerbaijão, em setembro, e Japão, em dezembro, além dos Jogos Mundiais da IBSA, na Inglaterra, em agosto, e o Parapan, no Chile, em novembro.

Favoritos dominam etapa

“Um título brasileiro é sempre muito importante, sempre há o que aprender. E dá mais confiança, mostra o que há de errado, também, para corrigir e melhorar, pensando nas próximas competições”, destacou a carioca Brenda Freitas, campeã na categoria até 70 kg para atletas J1 (cegos totais), que venceu a chave composta por cinco atletas, quando todas lutam entre si.

Outros favoritos que se deram bem foram Rosi Andrade (até 48 kg J1), Thiego Marques (até 60 kg J2), Harlley Arruda (até 73 kg J1), Larissa Silva (até 57 kg J1), Arthur Silva (até 90 kg J1), Wilians Araújo (acima de 90 kg J1), Erika Zoaga (acima de 70 kg J1) e Rebeca Silva (acima de 70 kg J2). O evento contou ainda com a participação do francês Helios Latchoumanaya, atual campeão mundial e líder da categoria até 90 kg J2, que levou o ouro ganhando uma das lutas do brasileiro Marcelo Casanova.

O Grand Prix é dividido em duas etapas, cada uma em um semestre do ano, e equivale ao Campeonato Brasileiro da modalidade. A segunda etapa será no dia 9 de outubro, no mesmo local.

Ismac vai bem entre iniciantes

Paralelamente ao evento principal, foi disputada a Copa Loterias Caixa, torneio voltado a judocas iniciantes, que contou com a participação de 61 atletas. A classificação por equipes terminou com o São Paulo- -SP campeão, com dez medalhas (seis ouros, três pratas e um bronze), seguido da Adevibel-MG, com nove (seis ouros e três pratas) e do Ismac-MS, com seis (quatro ouros e duas pratas).

Da instituição sul-mato- -grossense, inclusive, saiu um dos campeões que representará o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em Bogotá, na Colômbia, em junho. Gabriel Ferreira Rodrigues, de 15 anos, venceu na categoria até 60 kg para atletas J1. “É uma baita oportunidade! Estou empolgado, treinando bastante, me dedicando. Estou muito feliz, quero representar bem o Brasil e o Estado do Mato Grosso do Sul”, disse o garoto. (Com CBDV).

Principais resultados dos judocas de MS

Feminino

– Para J1 (Cegos totais)

– Até 57 kg

3ª: Benilce Lourenço – Ismac/MS

– Até 70 kg

3ª: Luzia Santana – Ismac/MS

– Para J2 (Baixa visão)

– Até 70 kg

1ª: Michele Ferreira – AJCS/MS

3ª: Kelly Victorio – Ismac/MS

Masculino

– Para J1

– Até 60 kg

3º: Jorge Nakashita – Ismac/MS

– Até 73 kg

2º: Rogério Santos – Ismac/MS

— Para J2

— Até 73 kg

1º: Luan Pimentel – Ismac/MS.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.